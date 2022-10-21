Купить уголь через банковское мобильное приложение смогут жители еще одного региона

Жителям Павлодарской области предлагают купить уголь в кредит или рассрочку, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

В регионе завершают приготовления к старту пилотного проекта. Как сообщил руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Ержан Салханов, новая услуга в скором времени станет доступной в мобильном приложении от Halyk Bank в разделе Halyk market.

Спикер пояснил, что Павлодарская область одной из первых зарегистрировала своего оператора ТОО «А-Вест», еще один – на стадии одобрения.

Купить твердое топливо можно будет в кредит на 24 месяца, процентная ставка выставляется банком в зависимости от кредитной истории каждого конкретного покупателя. Есть и вариант оформления беспроцентной рассрочки.

Это современное решение дает возможность приобрести твердое топливо прямо с угольного тупика и без очередей. Только вот стоимость угля будет несколько дороже из-за 10% комиссии банка.

Ержан Салханов отметил, что при потребности в 430 тысяч тонн угля для жителей области объем реализованного топлива в этом сезоне уже превысил 315,8 тысячи тонн. В ходе подготовки к отопительному сезону управление заключило меморандумы с угольными разрезами и железнодорожными тупиками для сдерживания цен до конца отопительного сезона.

Розничная стоимость угля на ж/д тупиках за тонну с учетом доставки варьируется в зависимости от отдаленности населенного пункта от 9 до 20 тысяч тенге.

Ранее сообщалось, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана проводит работу по организации продажи социального угля через мобильные приложения банков.

Купить уголь таким способом могут сегодня жители Костанайской области. К платформе подключается и угольный оператор города Алматы.