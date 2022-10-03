Уголь начали продавать через банковское мобильное приложение в Казахстане

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана совместно с банками проводит работу по организации продажи социального угля через мобильные приложения финансовых и торговых организаций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР.

Сегодня совместно с Halyk Bank в пилотном режиме в приложении Halyk Homebank запускается реализация твердого топлива ТОО «Каз Интер Уголь». Данное предприятие является региональным оператором угля в 10 районах Костанайской области.

«Чтобы приобрести уголь, необходимо в банковском приложении Halyk Homebank в разделе Halyk Market выбрать точку продажи, необходимую марку и объем угля, произвести за него онлайн-оплату, оформить покупку товара в рассрочку от 3 до 6 месяцев», – поделились алгоритмом действий в министерстве.

Современное решение дает возможность приобрести твердое топливо прямо с угольного тупика и без очередей, что позволяет заметно облегчить своевременную подготовку населения к отопительному сезону, добавили здесь.

Аналогичная работа будет проведена и с другими регионами. В настоящее время к платформе подключается угольный оператор города Алматы.