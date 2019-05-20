Курьерские курьезы Статьи 20 мая 2019 г. 9:49 1857 Елена Левкович – Вы дома? – поинтересовался курьер.Мой отрицательный ответ молодого человека опечалил. Причем настолько, что, пообещав привезти посылку после обеда, он просто-напросто… «забыл» это сделать. И когда я позвонила уже сама с вопросом, а скоро ль ждать, курьер сообщил: можно не ждать, потому что – цитирую – «я уже уехал из района». На мои робкие попытки возмутиться, что вообще-то он мне пообещал, курьер выдал непререкаемый аргумент: «Я что, помню, кому что обещал, у меня больше 50 доставок на сегодня». Занавес.Я, конечно, совру, если скажу, что такое отношение меня не задело. Во-первых, курьер конкретно в моем случае за свои услуги должен был получить 1 900 тенге. Во-вторых, это просто не комильфо так разговаривать с людьми. Посылку свою получила лишь на следующий день. Суровый курьер сунул мне ее на пороге как ни в чем не бывало, я же сделала вид, будто меня все устраивает… Дайте жалобную книгуУслугами доставки я пользуюсь часто. То некогда добраться до далеко расположенного магазина и проще заказать в Интернете, то чего-то, что мне позарез нужно, нет в нашем городе (да, в столице есть не все), и приходится заказывать аж из другой страны. Поэтому общаться с курьерами приходится часто.Клиент я совсем невредный, стараюсь подстраиваться под ребят из доставки: все мы люди, обстоятельства бывают разными. Главное – позвоните, предупредите, а там уж договоримся. А пара вежливых слов, как известно, и кошке приятна. Оттолкнувшись от своей ситуации, решила выяснить: а как в целом обстоят дела со службами доставки? Как оказалось, жалоб на их работу немало, достаточно вбить в поисковике «службы курьерской доставки отзывы». На что только не жалуются клиенты! Как выяснилось, неприветливость – не самый большой грех работников подобных компаний. В процессе доставки (даже в пределах одного города) посылки теряют, их содержимое безжалостно рвут, мнут, бьют (значки типа «не кантовать» не останавливают). Не соблюдаются сроки, и даже срочная доставка (которая, кстати, стоит гораздо дороже) – совсем не повод сделать ее именно таковой. Кроме того, курьеры путают адреса, фамилии, а операторы call-центров либо грубят, либо на «горячую линию», в принципе, невозможно дозвониться. Ну вот, к примеру, отклик из Сети: «Заказала косметику из другого города. Отправку магазин сделал в понедельник, на сайте написано – доставка 4–5 рабочих дней. Жду в следующий понедельник. Звоню. Отвечают: доставки нет. Только в среду вечером позвонили и сказали, что пришла посылка, но забрать ее нельзя – надо подстраиваться под экспедитора. А офиса в городе у них нет. И если хотите, надо ехать за город с 9 до 10 утра, в другое время отдать не могут... Звоню оператору, трубку не берут».Или вот: «Неделю лежал у них товар, они даже ни разу не позвонили сообщить, что он пришел и что доставку до дома делать не будут. Зато на сайте стоят две якобы неудачные попытки доставки. После третьей товар возвращается обратно. Причем операторы при выяснении причин недоставки утверждают, мол, они просто не дозвонились (хотя это невозможно, потому как телефон всегда со мной). Сообщений о пропущенных звонках не было, никто даже не извинился». И даже вот так: «Ужасный сервис! Прошли сроки доставки посылки, еле как нашли ее, и еще просят, чтобы мы сами ее забрали со склада. При том что оплачена доставка до двери».В общем, многие клиенты отечественных служб доставки почти по Льву Николаевичу – каждый несчастен по-своему. Подчеркну – многие, но не все. Однако если оценить соотношение положительных и отрицательных отзывов на каждую компанию (не на их «родном» сайте, а на так называемых «отзовиках»), то перевес будет не в пользу позитивных клиентских впечатлений. Чтобы не казаться голословной и не ссылаться лишь на свой неблагоприятный и незнакомых мне людей опыт, расскажу про накладки, случившиеся по вине курьерских служб у моей хорошей знакомой. У женщины свой магазин весьма популярного и востребованного товара, поэтому гонцы с посылками из южного города несутся во все уголки нашей страны. Нестись-то они несутся, только вот не всегда в правильном направлении. Как-то так получилось, что посылка, отправленная из Шымкента в Экибастуз, сначала не отображалась в строке поиска в течение двух месяцев, а потом неожиданно всплыла… в Павлодаре. А в другой раз и вовсе уехала в соседнее государство. Кстати, так серьезно «накосячили» две совершенно разные службы доставки.Попробуй докажиЧто ж, проблема есть, она очевидна, но как с ней бороться? Звонить в службу поддержки и жаловаться? Так большинство пострадавших сообщают, что дозвониться и оставить претензию нереально, а если и дозвонишься, что толку? Тогда, может, написать? Да только куда? Курьерские службы – конторы частные, но и они, естественно, подпадают под нормативное регулирование и должны действовать в соответствии с Законом РК «О почте» в редакции от 2016 года. А в нем прописано, что основным принципом деятельности в данной сфере является «соблюдение операторами почты прав и интересов пользователей услуг оператора почты».А какие права у заказчика? И где закреплены интересы? В любой курьерской компании вам тут же ответят: «Так ведь в договоре же!» Типовой договор и правда имеется, с образцом можно ознакомиться на сайте любой компании (хотя нет, не любой: у одной из служб раздел о заключении договора находится... в разработке).Пролистав электронные версии договоров двух компаний, нашла конкретные сроки доставки в специальной табличке. В принципе, все удобно и понятно, заграница – отдельно, отечественные регионы – отдельно. Но все-таки, желая уточнить этот момент, я позвонила в службы (кстати, оба раза ответили почти сразу). И тут выяснилось: заключение договора – это в большинстве случаев лишь для юридических лиц и крупных клиентов, а вот, допустим, пенсионерке, решившей переслать сыну-студенту банку малосольных огурцов, ничего подписывать не предложат.– Договор заключать не нужно, достаточно принести посылку в наш офис или вызвать курьера на дом, самостоятельно заполнив накладную, – был ответ в одном из call-центров. – Доставка ориентировочно займет 2–3 рабочих дня.Выходит, кроме устного обещания, зацепиться в случае затягивания доставки будет не за что и придется лишь смиренно ждать и уповать на милость операторов. Ну или все-таки настоять и вытребовать заключение договора. Еще один непростой момент: если посылка была доставлена в неудовлетворительном состоянии, то и в этом случае правда далеко не всегда может оказаться на стороне отправителя или получателя. В договоре, безусловно, прописано, что исполнитель берет на себя обязательства по обеспечению сохранности отправлений с момента их приема до момента их вручения адресату. Но посудите сами: получится ли доказать, что, к примеру, хрустальная ваза раскололась на части именно по вине курьера или, допустим, ценное содержимое контейнера растерялось во время доставки его службой? В процессе участвуют и перевозчики, и работники складских помещений, а это люди, не имеющие прямого отношения к самой курьерской службе. Тут уж остается надеяться на добросовестность услугодателя и свое везение. Если же вы зададитесь целью все-таки наказать нерадивых исполнителей, то вам в помощь Закон «О защите прав потребителей».Что касается моей истории, то я все-таки позвонила в call-центр «обидевшей» меня компании. Не столько даже пожаловаться, сколько предупредить, что работают у них люди, с которыми хорошо было бы провести инструктаж на предмет владения навыками вежливого общения и человеческого отношения. Фамилии курьера не назвала.