Квартирные аферы

Полицейские установили афериста, который сдавал несуществующие квартиры.

В дежурную часть УП Кокшетау позвонила 18-летняя жительница города Степняк, сообщив, что неизвестный мужчина обманным путем завладел ее деньгами в сумме 55 тыс. тенге. Следом полицейские получили еще одно аналогичное заявление о мошенничестве.

Стражи порядка начали досудебное производство по статье 190 УК РК «Мошенничество» и выяснили, что пострадавшие искали через приложение «OLX» квартиры, дабы арендовать их на длительный срок. Созвонившись с «хозяином», они получали от него дополнительные фотографии и после просмотра отправляли пред­оплату. Правда, вновь выйти на связь с продавцом им уже не удавалось.

Стражи порядка установили и задержали 27-летнего жителя Северо-Казахстанской области. Мужчина полностью признал свою вину и теперь проверяется на причастность к другим подобным правонарушениям.

В отношении него избрана мера процессуального пресечения «Содержание под стражей».

А вот полицейские Шортандынского района раскрыли кражу, которую совершил скрывшийся квартиросъемщик. К ним поступило заявление от 56-летнего местного жителя, сообщившего, что в предоставленной им в аренду квартире пропали газовая плита, баллоны, чугунные батареи отопления, детали от печи, стиральной машинки и другие вещи. Сумму ущерба заявитель оценил

в размере 65 тыс. тенге.

Полицейским удалось задержать бывшего арендатора, 31-летнего жителя Нур-Султана. Он признался в совершении кражи и пояснил, что сдал похищенное в пункт приема металла, откуда сотрудники и изъяли собственность потерпевшего.

Возбуждено досудебное производство по статье «Кража», в отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения «Обязательство о явке».