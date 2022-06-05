Легендарные хиты рока прозвучали в столице Казахстана

Грандиозный гала-концерт «Золотые хиты рока» триумфально завершил Международный фестиваль «Астана кештері». Концерт, подаривший публике незабываемый праздник, стал одним из ярких событий в музыкальном пространстве Казахстана.

Потрясающий звук, головокружительный ритм, драйв рока с мощным звучанием симфонического оркестра зарядил зал невероятной энергетикой.

В этот вечер под управлением итальянского дирижера Роберто Молинелли симфонический оркестр театра «Астана балет» исполнил шедевры Queen, Beatles, Kiss, Pink Floyd, Metallica, Scorpions, Led Zeppelin, Europе. В оригинальной обработке легендарные хиты зазвучали по-новому, сорвав бурные овации восторженных зрителей. Автор уникальных концертных проектов, посвященных легендам современной музыки, композитор, дирижер Роберто Молинелли не в первый раз становится гостем фестиваля. В рамках проекта с большим успехом состоялись его концерты, посвященные группам «Queen» (2018 г.) и «АВВА» (2021 г.). Маэстро отметил, что «Астана кештері» год за годом становится одним из авторитетных фестивалей, который собирает лучших музыкантов со всего мира.

«В этом году фестиваль запомнился мне тем, что он соединил абсолютно разные направления искусства. Удивительный синтез балетной сцены, хитов рока и симфонической музыки подарил яркие эмоции всем. Искренне желаю процветания фестивалю», - поделился он.

На сцене блистали солисты вечера Йоган Бодинг (Швеция), Симоне Романато (Италия), гитарист Риккардо Бертоццини (Италия). Звезды мировой сцены показали настоящее музыкальное шоу, объединяя рок-музыку, оркестр и публику в единое целое. Йоган Бодинг, который первый раз приехал в Казахстан, признался, что он был удивлен таким теплым приемом

«Я и представить не мог, что в сердце Евразии так развито музыкальное искусство. Для меня это стало открытием. Я очень рад, что принял участие в этом престижном фестивале, разделив его благие цели», - отметил он.

Символично, что фееричный гала-концерт закончился на высокой ноте легендарной песни «The Show Must Go On», которая дважды звучала на бис. Публика по достоинству оценила насыщенную программу заключительного концерта фестиваля «Астана кештері». Бурные аплодисменты не смолкали весь вечер, в адрес артистов звучали слова благодарности за талант и виртуозное исполнение.

Стоит отметить, что в рамках фестиваля с большим успехом также прошли предыдущие три концерта. В этом году публика не успевала следить, как одно яркое событие сменяло другое: творческий вечер знаменитого композитора Пьера Тиллуа, концерты именитого виолончелиста Нарека Ахназаряна и прославленного пианиста Вадима Холоденко вместе со знаменитым Концертным оркестром Берлина. И самое главное, что все эти концерты зрители смогли посетить абсолютно бесплатно. Особые гости фестиваля – люди с ограниченными возможностями.

Фестиваль «Астана кештері» стал уже доброй традицией в культурной жизни страны благодаря уникальной концепции, объединяющей самые разнообразные жанры музыкального искусства. Организатор фестиваля – Гуманитарный фонд «Дегдар» стремится дать возможность самой широкой аудитории приобщиться к лучшим образцам мирового искусства. Ну а участники «Астана кештері» всегда с радостью приезжают на фестиваль, поскольку искренне разделают его цели.