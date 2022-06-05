Культура
Легендарные хиты рока прозвучали в столице Казахстана

Грандиозный гала-концерт «Золотые хиты рока» триумфально завершил Международный фестиваль «Астана кештері». Концерт, подаривший публике незабываемый праздник, стал одним из ярких событий в музыкальном пространстве Казахстана.

Потрясающий звук, головокружительный ритм, драйв рока с мощным звучанием симфонического оркестра зарядил зал невероятной энергетикой.

В этот вечер под управлением итальянского дирижера Роберто Молинелли симфонический оркестр театра «Астана балет» исполнил шедевры  Queen, Beatles, Kiss, Pink Floyd, Metallica, Scorpions, Led Zeppelin, Europе. В оригинальной обработке легендарные хиты зазвучали по-новому, сорвав бурные овации восторженных зрителей. Автор уникальных концертных проектов, посвященных легендам современной музыки, композитор, дирижер Роберто Молинелли не в первый раз становится гостем фестиваля. В рамках проекта с большим успехом состоялись его концерты, посвященные группам «Queen» (2018 г.) и «АВВА» (2021 г.). Маэстро отметил, что «Астана кештері» год за годом становится одним из авторитетных фестивалей, который собирает лучших музыкантов со всего мира.

«В этом году фестиваль запомнился мне тем, что он соединил абсолютно разные направления искусства. Удивительный синтез балетной сцены, хитов рока и симфонической музыки подарил яркие эмоции всем. Искренне желаю процветания фестивалю», - поделился он.  

На сцене блистали солисты вечера Йоган Бодинг (Швеция), Симоне Романато (Италия), гитарист Риккардо Бертоццини (Италия). Звезды мировой сцены показали настоящее музыкальное шоу, объединяя рок-музыку, оркестр и публику в единое целое. Йоган Бодинг, который первый раз приехал в Казахстан, признался, что он был удивлен таким теплым приемом

«Я и представить не мог, что в сердце Евразии так развито музыкальное искусство. Для меня это стало открытием. Я очень рад, что принял участие в этом престижном фестивале, разделив его благие цели», - отметил он.

Символично, что фееричный гала-концерт закончился на высокой ноте легендарной песни «The Show Must Go On», которая дважды звучала на бис. Публика по достоинству оценила насыщенную программу заключительного концерта фестиваля «Астана кештері». Бурные аплодисменты не смолкали весь вечер, в адрес артистов звучали слова благодарности за талант и виртуозное исполнение.

Стоит отметить, что в рамках фестиваля с большим успехом также прошли предыдущие три концерта. В этом году публика не успевала следить, как одно яркое событие сменяло другое: творческий вечер знаменитого композитора Пьера Тиллуа, концерты именитого виолончелиста Нарека Ахназаряна и прославленного пианиста Вадима Холоденко вместе со знаменитым Концертным оркестром Берлина. И самое главное, что все эти концерты зрители смогли посетить абсолютно бесплатно. Особые гости фестиваля – люди с ограниченными возможностями.

Фестиваль «Астана кештері» стал уже доброй традицией в культурной жизни страны благодаря уникальной концепции, объединяющей самые разнообразные жанры  музыкального искусства. Организатор фестиваля – Гуманитарный фонд «Дегдар» стремится дать возможность самой широкой аудитории приобщиться к лучшим образцам мирового искусства. Ну а участники «Астана кештері» всегда с радостью приезжают на фестиваль, поскольку искренне разделают его цели.

Популярное

Все
О 20-ти тысячах террористов в ходе январских событий высказался Токаев
Нурсултан Назарбаев проголосовал на общереспубликанском референдуме
Наступает судьбоносный момент в политической истории Казахстана – мажилисмен
Голосование на республиканском референдуме началось в Казахстане
Мы вступаем в новый, важный и значительный период Казахстана – Ерлан Карин
По активности на референдуме лидирует Шымкент
"Люди должны знать, что их голоса учитываются, а не идут в "ведро" – Миссия наблюдателей от СНГ
Премьер-министр проголосовал на референдуме
Миссия наблюдателей от СНГ отметила высокую активность казахстанцев на референдуме
Аида Балаева проголосовала на референдуме
Касым-Жомарт Токаев проголосовал на референдуме
К голосованию приступили все 9947 участков в Казахстане – ЦКР
Спикер Сената принял участие в голосовании на референдуме
Первыми за рубежом начали работать участки для голосования в Японии и Республике Корея
Токаев пообещал большие изменения в общественной жизни Казахстана
Список погибших в январских событиях будет опубликован – Токаев
Глава Мажилиса отдал свой голос на референдуме
Аким столицы Алтай Кульгинов проголосовал на референдуме
"От нас зависит будущее Казахстана": как идёт голосование в Карагандинской области
Казахстанцы в Китае начали голосовать по поправкам в Конституцию РК
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Назарбаев высказался о действиях Токаева во время январских событий
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
"Группа мужчин избила сотрудников кафе в Талдыкоргане": полиция прокомментировала видео
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Как обстоят дела с сахаром на рынках Нур-Султана
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове
Неизвестная жидкость убила шестого человека в Павлодарской области
Пациентка ужаснулась состоянию коек в больнице в Акмолинской области – видео
Арыстанбек Мухамедиулы взят под стражу
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
Почему нельзя игнорировать грядущий референдум, объяснил почетный юрист Казахстана
Глазами репортера: как выглядит идеальный казахстанский аул
У Казахстана уже есть билет в клуб стран с АЭС
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны

Читайте также

Культура
Масштабный Open air к 30-летию госсимволов прошёл в Нур-Сул…
Международное сотрудничество , Культура
Бюст Абая установили в Нью-Дели
Культура
Сказки народов Казахстана теперь можно посмотреть в YouTube
Культура
Что сегодня происходит в мире казахстанского кино

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]