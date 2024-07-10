Летний отпуск: казахстанцы смогут быстрее добраться до озера Балхаш

Транспортная доступность к озеру Балхаш заметно улучшилась. Это стало возможным благодаря реконструкции автомобильной дороги «Алматы – Караганды», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, теперь к одному из самых уникальных природных объектов Казахстана — озеру Балхаш можно подъехать как с северного, так и с южного направлений.

В частности, на участке автомобильной дороги, который проходит вдоль озера между городом Балхаш и поселком Бурылбайтал, в прошлом году специалисты завершили и ввели в эксплуатацию 127 километров автодороги (3 участка).

«В этом году в эксплуатацию введут оставшиеся три. Также на участке от Караганды до Балхаша исключены все объездные дороги. Отметим, что в этом году планируется ввод в эксплуатацию участка от поселка Курты до поселка Бурылбайтал, протяженность которого составляет 81 километр. Все указанные участки будут относиться к I-б категории с четырехполосным движением. Ожидается, что после полного завершения реконструкции автомобильной дороги транспортная доступность водоема станет еще лучше», – говорится в официальном сообщении.

По словам дорожных специалистов, обновленная инфраструктура не только повышает безопасность и комфортность передвижения между северными и южными регионами страны, но и способствует развитию туризма в регионе, стимулируя экономическое развитие.