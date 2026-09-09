Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий

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Если недавно туристический сбор в пару евро казался мелочью, незаметной в общем бюджете поездки, то сегодня ситуация меняется: популярные курорты все чаще берут с путешественников плату за нагрузку на инфраструктуру. Спасают ли подобные меры от овертуризма и во сколько теперь обойдется визит в Венецию, ночевка в Амстердаме или выезд из Японии, выясняла корреспондент Kazpravda.kz

Когда путешествия начинаются с сюрприза

Есть особый момент в поездке, когда кажется, что все уже оплачено. Но при заселении часто выясняется, что к стоимости номера нужно добавить еще несколько десятков евро. Для путешественника это порой становится сюрпризом, однако для городов, принимающих миллионы гостей, такие платежи давно перестали быть символическими.

Туризм приносит огромные деньги, но и требует немалых инвестиций. Интенсивный поток гостей изнашивает исторические улицы, увеличивает объемы мусора и создает колоссальную нагрузку на транспорт и природу. Так налоги превращаются из небольшого дополнения к счету в мощный инструмент городской политики: если человек пользуется инфраструктурой другой страны, справедливо, чтобы он частично оплачивал ее содержание.

От квадратных метров до климатических сборов

Единого мирового тарифа не существует – каждый регион изобретает собственные правила. Собранные средства могут идти на реставрацию памятников, развитие транспорта или экологию.

Например, в Дубае сбор Tourism Dirham рассчитывается не за человека, а за спальню, достигая 20 дирхамов в сутки для пятизвездочных отелей. Для большой семьи во время длительного отпуска сумма становится весьма ощутимой.

В Европе свои подходы: в Амстердаме налог составляет рекордные 12,5% от стоимости проживания, а в Париже ставка для совершеннолетних постояльцев элитных гостиниц категории Palace достигает 15,60 евро за ночь.

Особое внимание привлекает Венеция, которая в 2026 году ввела сбор от 5 до 10 евро для туристов, приезжающих в исторический центр на один день без ночевки. Этот эксперимент направлен не столько на заработок, сколько на управление гигантским потоком людей.

В то же время другие страны смещают фокус на экологию и климат. В Греции действует «сбор на климатическую устойчивость», направленный на устранение последствий природных катастроф.

На Бали иностранцы платят 150 тысяч рупий на сохранение природы и культурного наследия.

А в Японии налог вообще не привязан к отелям – с 1 июля 2026 года путешественники платят 3000 иен при выезде из страны, и эта сумма, как правило, уже заложена в стоимость авиабилета.

Ловушка скрытых платежей

На фоне официальных налогов выделяется практика, распространенная в США – курортный сбор, или resort fee, с которым туристы часто сталкиваются в Лас-Вегасе и других популярных центрах. В отличие от муниципального налога, этот сбор устанавливает сам отель, принудительно включая в него пользование интернетом, бассейном или фитнес-залом.

Главная проблема здесь кроется в прозрачности: турист видит привлекательную цену при бронировании, а скрытые платежи всплывают лишь на последнем этапе оплаты, безвозвратно меняя впечатление от поездки еще до её начала.

Философия будущего: не платить, а помогать

Самый интересный вопрос – во что туристический налог трансформируется завтра? Удивительный пример уже демонстрирует Копенгаген со своей программой CopenPay. Вместо того чтобы просто собирать деньги, датская столица предлагает гостям бонусы за экологически ответственное поведение.

Приехали в музей на велосипеде? Получите бесплатный вход. Помогли с уборкой городского парка? Держите скидку на развлечения. Город предлагает туристу стать не источником проблем или слепым спонсором, а активным и полезным участником городской жизни.

С ростом индустрии путешествий властям всё сложнее находить баланс между открытостью и сохранением привычного уклада. Но если несколько дополнительных евро или просто бережное отношение помогут сберечь старинные каналы, чистые пляжи и уникальные храмы для будущих поколений, то цена такого гостеприимства вполне оправдана.