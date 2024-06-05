Началась реконструкция аэропорта

фото из архива "КП"

Общая стоимость проекта составит 3,8 млрд тенге. На данный момент завершается фрезерование асфальтобетонных покрытий (98%), проводится разбор основания рулежной дорожки (40%) и подготовка земляного полотна. Министерством транспорта в последующем запланированы капитальный ремонт аэровокзала и строительство здания службы спецтранспорта. Ожидается, что пассажиропоток вырастет в три раза – с 13 до 40 тыс. человек в год.