Лето подружит, познакомит, удивит

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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Туристические походы, загородные лагеря, погружение в казахский язык в гостевых семьях – такое лето ждет школьников на востоке страны.

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В регионе исторически работают сильные секции и клубы экологического, спортивного, водного, краеведческого туризма. Во время летних каникул почти 25 тыс. подростков станут участниками походов и научно-исследовательских экспедиций по Катон-Карагайскому национальному природному парку, Западно-Алтайскому заповеднику, на уникальное урочище Киин-Кериш в Курчумском районе, древний комплекс «Акбаур» и развалины буддийского монастыря Аблайкит в Уланском районе…

Как отмечают в областном управлении образования, в каждом районе есть познавательные «изюминки», причем многие маршруты разработали сами ребятишки во время работы над школьными научными проектами.

Впервые в этом году запланированы походы по линии водного туризма. Детей ждут сплавы по горным рекам под руководством опытных инструкторов, теплоходные однодневные экскурсии по Бухтарминскому водохранилищу. В частности, бесплатные прогулки по руко­творному морю запланированы для 200 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также для победителей турис­тических конкурсов.

Фишкой летних каникул-2023 стала программа «Гос­тевая семья»: десятки городских ребятишек почти месяц гостили в семьях сверстников в Катон-­Карагайском районе. Любовались таежной природой, знакомились с сельским бытом, а главное – погружались в казахский язык и казахскую культуру. Пилот оценили на ура сами дети, родители и учителя.

В этом году в программу вошли 50 гостевых семей в Катон-Карагайском, Глубоковском районах и Риддере. Они примут 120 школьников, чтобы помочь им максимально погрузиться в языковую среду. И плюс, конечно, детей познакомят с историей района, с игрой на домбре, увле­кут экскурсиями.

Кроме того, с июня в регионе начнут работу 15 загородных и 270 пришкольных лагерей. Бесплатные путевки предусмот­рены для 4,8 тыс. ребятишек из многодетных и малообеспеченных семей.

– Отличным проектом является «Летняя путевка» для учащихся 5–8-х классов сельских школ, – рассказали в облуправлении образования. – Для победителей и призеров олимпиад и конкурсов будут организованы смены в лагере «Дарын» за счет средств общественного фонда «Қазақстан халқына». Всего отдохнут 689 детей.

Также необычная смена откроется этим летом на берегу Бухтарминского водохранилища в Самарском районе. В программе военно-патрио­тического лагеря «Балауса» наряду с традиционными мероприятиями предусмотрены военно-тактические игры, встречи с военнослужащими, элементы начальной армейской подготовки.

Для контроля за безопаснос­тью отдыха детей в регионе создана межведомственная рабочая группа с привлечением представителей полиции, служб ЧС, санитарно-эпидемиологического контроля.

#ВКО #школьники #отдых #лето #каникулы #детский лагерь

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