Лето, юрта и раздолье

С утра во дворе школы-лицея № 79 по-особенному празднично: собрались дети и учителя, их веселили аниматоры, звучала музыка. Так стартовал второй сезон пришкольных лагерей.

На территории школы поя­вилась белая юрта, и не случайно: в лицее впервые в этом году открылся этнолагерь. Как уточнила директор учебного заведения Куралай Мукушева, во дворе школы также установили беседки. В рамках этнолагеря ученикам здесь рассказывают про обычаи и традиции казахского народа.

Войдя в юрту, мы увидели, как әже в кимешеке, сидя за столом, рассказывает детям об обряде «Бесікке салу». Это важный ритуал, когда малыша в первый раз укладывают в «бесік» – колыбель-качалку. Право провести обряд предоставляется самой почетной женщине.

А после бабушка рассказала и показала, как нужно готовить курт. И так каждый день: школьники слушают новую тему и учатся готовить национальные блюда. К слову, старшее поколение привлекает к сотрудничеству городское управление образования.

– Юрточный лагерь становится популярным, здесь дети знакомятся с национальными обычаями. В нынешнем году к проекту подключилось наше взрослое поколение: әжелер-аталар. Мы распределили их по школам, куда они ходят каждый день, чтобы научить детей обрядам и бытовым традициям, – пояснила руководитель отдела воспитательной работы и дополнительного образования управления образования города Астаны Гульфара Сарамбетова.

Детей в этнолагере разделяют на пять отрядов, которые здесь называют шанырақ. Вожатая отряда «Бақыт шаңырағы» Алия Рахимжановна отметила, что каждый день в лагере разнооб­разен и расписан по минутам.

– Многие городские дети, оказывается, не знали строение юрты. Наши әжелер рассказали им и об этом, показали из чего состоит жилище: кереге, уык, шанырак. Дети слушали с интересом. Так они получают не только бесценные знания, но и жизненный опыт, – уверена вожатая.

В рамках этнолагеря учеников обучают рукоделию и национальным ремеслам. Так, учитель труда Гани Айешев к нашему приходу показывал мальчикам, как изготовить камшы – плеть из сыромятной кожи. Он объяснил, что рукоятка изготавливается из дерева, иногда слоновой кости. Издавна камшы являлся символом власти настоящего мужчины.

– За сорок минут мы смастерили с детьми небольшой сандык. А недавно ребята своими руками сделали миниатюрную домбру. Они любят работать с деревом. Наша цель – научить их национальным ремеслам. Стараемся заинтересовывать, чтобы изделия они делали с любовью, – признается учитель.

С девочками работает учительница труда Разия Талдыбаева. Под ее руководством ученицы учатся шить, прясть пряжу и вязать крючком. Увидели, какую красивую и стильную тюбетейку – тақия, – украшенную медными изделия­ми, сшила ученица 8-го класса Санам Ахматжанова.

– Я научилась шить орнаменты, особенно понравился «қошқар-өрнек» (орнамент в виде барань­их рогов. – Прим. авт.). И сама сшила тюбетейку. Узнала, как правильно делать кройку, как внутри использовать вату. Теперь хочу еще что-то сделать своими руками, – улыбается Санам.

За несколько занятий сумочку-коржын изготовила и ученица четвертого класса Асиана Амантай.

– Я многому научилась в этнолагере, например, шить, вязать, и вот вместе с учителем мы сшили коржын для тойбастара. Получилось очень красиво, даже не ожидала! – говорит девочка.

В свою очередь ученице 9-го класса Малике Бауыржан понравились походы в музеи, где она внимательно изучала историчес­кие экспонаты и многое узнала об истории казахского народа.

Помимо этнолагеря в школе-лицее № 79 действуют пришкольный лагерь «Жұлдыз» для учеников 1–4-х классов и профильные лагеря для ребят 5–9-х классов. Например, по­пулярны такие направления, как IT, где дети занимаются программированием и робототехникой, туристический и театральный лагерь «Лето талантов».

– Параллельно в семи кабинетах у нас ведется работа с детьми. Преподаватели готовят мероприятия, лекции, практические занятия. Особенность такого досуга в том, что дети выбирают то, что им интересно. Они могут переходить из кабинета в кабинет. В нашей школе более тысячи ребят ходят в такие лагеря, – отметила Куралай Мукушева.

О своих впечатлениях после посещения занятий рассказывает ученик 8-го класса Ильдар Аблайханов. Он рад, что нашел здесь новых друзей.

– Мы участвовали в разных конкурсах, викторинах. Больше всего мне понравилось общение с другими ребятами. В лагере был акцент на командную работу, мы помогали друг другу. Я и дальше планирую записываться в лагерь, но хочу попробовать себя в других направлениях, – сказал он.

В рамках пресс-тура мы посетили также школу-гимназию № 32, где тоже организованы разные виды лагерей. Здесь акцент уже сделан на спортивном направлении: дети играли в футбол, волейбол, шахматы и тоғызқұмалақ.