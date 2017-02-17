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​Летопись в стиле гризайль

Раушан Шулембаева, Алматы

Экспозиция, открывшаяся в Музее искусств им. А. Кастеева по итогам национального конкурса с одноименным названием, вызвала большой интерес. Директор музея, заслуженный деятель РК Гульмира Шалабаева, рассказывает, что тему истории независимости они определили как основную для конкурса.

Масштабный проект, стартовавший в феврале 2016 года, музей нацелил на создание исторических произведений в двух номинациях – живопись и скульптура. В первую очередь это связано с тем, что историческая тематика до 1917 года практически выпала из собрания Музея искусств, очевидна нехватка работ, посвя­щенных знаковым событиям древней истории Казахстана. Второй целью стало побудить художников обратиться к образам ханов, батыров, легендарных героев и событий. И осмыслить их с помощью изобразительных средств искусства.

– Художники наряду с историками и учеными, писателями и философами являются летописцами истории и духовности страны, – продолжила Гульмира Шалабаева. – Уверена, яркое художественное произведение порой может сыграть более весомую роль в познании национальной истории, нежели самый правдивый и глубокий научный трактат.

Искусство действительно является уникальным средством достижения высокой степени убедительности исторических образов. Особенно, если это сделано рукой талантливого мастера. В этом убеждает выставка, представившая работы участников национального конкурса «Бабалар аңсаған Тәуелсіздік». Первое место занял триптих Даурена Кастеева «Ақтабан шұбырынды». Языком живописи он рассказывает о великом бедствии и скитаниях народа, случившихся в 1723–1727 годах. До этих событий хан Тауке, последний хан независимого Казахского ханства, давал джунгарам отпор. Но после его смерти пришло разделение, и народ стал легкой добычей для неприятеля. Изобразительным языком Даурен даже в горе представляет народ в величии и мощи. Центральная часть триптиха называется «Плач народа», левая – «Молитва» и правая – «Первое ополчение». Искусствоведы высоко оценили это произведение, главной идеей которого является объеди­нение казахов.

Второе место присудили Меирбеку Нургожину за работу «Султан Касым в кузнице». И третье место – Асету Жакыпбеку за картину «В преддверии Золотой Орды». В стиле гризайль произведение Асета интересно тем, что написано в одном цвете. Впрочем, цвет здесь не имеет значения, а только тон, благодаря которому создаются рельеф и объем. Причем детали настолько четко прорисованы, что фигуры на картине скорее напоминают скульптуры.

Участники конкурса, а среди них маститые живописцы, как, к примеру, Агимсалы Дюзельханов, Асет Жакыпбек, Есенгали Садырбаев, Серик Тайнов, Сембигали Смагулов и молодые талантливые художники, как Даурен Кастеев, охватили самые разные истори­ческие темы. Это Шоргинская битва, Шелковый путь, сакский период, портреты исторических личностей. Все произведения на выставке – широкоформатные, многофигурные, со сложной композицией и разнообразной трактовкой темы. Но главное в том, что они смогли представить высокохудожественную «летопись» нашей страны.

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