Рухнувшие надежды

Учебный год подошел к концу. Родители выпускников еще задолго до последнего звонка решали вопрос о дальнейшей судьбе детей, подбирая лучшие образовательные центры для подготовки в вузы, в том числе зарубежные. Только теперь более 200 казахстанцев вместо предвкушения успехов ребенка вынуждены обивать пороги различных инстанций в по­исках справедливости.

Все они доверились ТОО «Gasyr Foundation School», руководство которого, со слов родителей, частично, а где-то и полностью не выполнило возложенных обязательств. Скандал обрел нешуточный масштаб: его активно освещают в социальных сетях, новостных сводках, а пострадавшие создали чат в WhatsApp, в котором на сегодняшний день состоят 224 участника. Там люди обмениваются информацией в надежде на то, что виновные вернут им деньги и понесут соответст­вующее наказание.

В числе пострадавших и одна из сотрудниц «Казахстанской правды». С весны прошлого года она начала активно мониторить Интернет в поисках достойного центра для подготовки дочери к поступлению в иностранный вуз. Навязчивая реклама в тандеме с удобными условиями кредитования сделали свое дело: женщина оформила заем в банке и перевела средства. В заключенном договоре было прописано: большая часть суммы вносится в момент заключения документа, остальная – при получении приглашения из вуза.

– В соцсетях увидела рекламу, где руководитель ТОО «Gasyr Foundation School» красочно описывал деятельность центра. Нам обещали, что подготовят к SAT и IELTS, – рассказала пострадавшая. – Согласно подписанному договору, школа обязуется предоставить курс по подготовке в зарубежные высшие учебные заведения дневной формы обучения, то есть офлайн. Сюда же входили и профориентационные, консультацион­ные услуги, поддержка при написании резюме, рекомендательного и мотивационного письма, и другое. Общая сумма оплаты составляла два миллиона тенге. Один миллион шестьсот тысяч я внесла сразу, оформив кредит в банке. Остальную сумму должна была оплатить позже. В итоге дочь прошла обучение в неполном объеме, и, конечно, ни о каком поступлении речь уже не идет.

Масштаб плачевной ситуации таков, что сегодня в числе пострадавших – жители нескольких городов. По информации пресс-службы департамента полиции города Астаны, по коллективному заявлению пострадавших возбуждено уголовное дело по статье 190 Уголовного кодекса РК «Мошенничество».

– Установлено, что граждане, оплатившие обучение в учебном центре, не получили обещанных образовательных услуг. По данному факту проводится досудебное расследование, – добавили в столичном ДП.

Ситуация остается неясной. По словам пострадавших родителей, офисы, где они подписывали документы, в настоящее время не функционируют. Люди приходят туда в надежде застать хоть кого-нибудь для разъяснения проблемы.

Корреспондент «Казправды» связалась с бывшим генеральным директором ТОО «Gasyr Foundation School» Якубом Халыкбердиевым (именно его имя прописано в договорах). На просьбу прокомментировать ситуацию он ответил, что все вопросы следует адресовывать ныне действующему главе.

– Компания «Gasyr Foundation School» не моя и ко мне никакого отношения не имеет. Учредитель и генеральный директор, автор идеи создания школы – Салтанат Ермаханова. Я был просто директором, – сухо ответил мужчина.

Попытки связаться с Салтанат Ермахановой оказались тщетными: абонент все время остается временно недоступным. Однако в распространяемом в социальных сетях видео якобы с участием женщины она утверждает, что ни при чем: мол, Халыкбердиев оставил ей бизнес с долгами.

Сам себе режиссер?

Сложившаяся ситуация открыла ящик Пандоры. Главный вопрос в том, как действуют образовательные цент­ры в Казахстане? Подлежит ли их дея­тельность лицензированию? Кто их курирует?

За ответами мы обратились в пресс-службы министерств просвещения, нау­ки и высшего образования, юстиции. Там в один голос заявили, что ни одно из этих ведомств не регулирует эту сферу. «Деятельность частных образовательных центров не лицензируется, но они проходят регистрацию в местных исполнительных органах», – сообщили, в частности, в Минпросвещения.

Получается, практически каждый может предоставить необходимый пакет документов, и – вуаля – работай в свое удовольствие. Вот только как свес­ти риски получателя услуг (в нашем случае родителей детей, возлагающих надежды на образовательные центры) к минимуму?

Профилактика дешевле

По словам основателя и руководителя юридического агентства TVOEPRAVO Данияра Мухамбеткалиева, согласно казахстанскому законодательству, стороны свободны в заключении договора, определении его условий и форм. То есть, например, размер и порядок оплаты услуг (включая предоплату, аванс, рассрочку) устанавливают по взаим­ному согласию сторон. Это значит, что, в принципе, исполнитель вправе прописать удобные (читай – выгодные) для него условия, и лишь потребителю решать, принимать их или нет.

– Если в договоре прямо указано, что заказчик оплачивает большую часть суммы в виде предоплаты, а оставшую­ся часть после выполнения работ⁄оказания услуг, и стороны добровольно согласовали эти условия, то это не противоречит закону. Главное – наличие четко прописанных условий: сумма, сроки, способ оплаты и обязательства сторон. Предоплата как форма исполнения денежного обязательства может быть согласована в любой пропорции (хоть 90% до начала работы и 10% пос­ле) при условии, что это не нарушает закон, не ущемляет прав сторон, в особенности если речь идет о потребительском договоре и не навязано одной из сторон в одностороннем порядке без альтернатив, – комментирует юрист.

При этом Данияр Мухамбеткалиев отмечает, что, согласно Закону «О защите прав потребителей», договорные обязательства не должны вводить в заблуждение, ограничивать право на возврат предоплаты при неисполнении обязательств, исключать возможность защиты прав через суд или иные уполномоченные органы.

– Должны быть четко прописаны условия возврата предоплаты, если услуги не оказаны. При крупных авансах целесообразно предусмотреть обеспечительные меры, например, неустойку или удержание части суммы до выполнения обязательств. Здесь нужно сказать и о проблеме «навязанных обязательств». На практике часто встречаются договоры-присоединения, где одна сторона предлагает условия «как есть», без возможности их изменить. Например, банковские, страховые, сервисные, онлайн-договоры. Но и в таких случаях потребитель имеет право либо оспорить невыгодные или несправедливые условия, либо обратиться в суд или уполномоченные органы, – добавляет спикер, советуя не подписывать договор, если его условия не понятны, не устраивают или содержат заведомо односторонние преимущества.

Исходя из своей профессиональной практики, глава юридической компании рекомендует казахстанцам следующее. Прежде чем заключать соглашения, следует навести справки о контрагенте, проверив сведения через eGov, kgd.gov.kz, Adilet.kz. Немаловажно запросить копию удостоверения личности, ИИН⁄БИН, подтверждающие документы.

– Убедитесь, что исполнитель действительно имеет право заниматься указанным видом деятельности. Запросите сведения о регистрации, лицензии, например, если мы говорим о юридических или медицинских услугах. Проводите тщательный анализ договора. Все важные моменты – сроки, объем услуг, цена, ответственность, форс-мажор, порядок расторжения – должны быть прописаны письменно, – добавляет Данияр Канапиянович.

Следует остерегаться расплывчатых формулировок по типу «окажем услугу в разумный срок», «возможен частичный возврат», «обстоятельства могут измениться». Не стесняйтесь обращаться за юридическим анализом договора перед подписанием, это обезопасит от потенциальных убытков. Фиксируйте все сведения: переписка в мессенджерах, e-mail, SMS должна сохраняться.

Переводите средства по безналу с указанием цели платежа: «по договору №…», «аванс за оказание юридических услуг» и так далее. Нужно быть предельно осторожными с устными гарантиями и «скидками при быстрой оплате», поскольку мошенники часто создают иллюзию срочности: «Только сегодня выгодные условия», «Надо быстро подписать и оплатить».

В любом случае главное помнить: договор – это инструмент защиты или источник риска. Поэтому важно не соглашаться на подозрительные условия и не передавать деньги без письменного соглашения. Как резюмирует эксперт, юридическая профилактика обходится дешевле, чем судебная защита. Отсюда следует важный вывод: в любых вопросах лучше обращаться за профессиональным мнением и помощью заранее.