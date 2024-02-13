Ликвидирован наркоканал

По подозрению в сбыте психотропных и наркотических средств задержаны четыре жителя Сатпаева и Жезказгана. Операция по их задержанию проведена в январе. Во время обысков у подозреваемых изъято 20 кг марихуаны, 2 кг гашиша, 250 г психотропного вещества «альфа-PVP» и 30 так называемых марок наркотика ЛСД.

В данный момент проводится досудебное расследование. Задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Иная информация не подлежит разглашению.

Стоит отметить, что год назад в результате оперативно-следственных мероприятий стражи порядка ликвидировали другой канал поставки синтетических наркотиков из Караганды в Жезказган. Также в 2023 году на трассе Жезказган – Кызылорда при досмотре автомобиля сотрудниками полиции обнаружены 16 кг марихуаны, которые сопровождали трое мужчин. В ноябре прошлого года задержан жезказганец, у которого во время обыска обнаружили и изъяли около 6 кг наркотических средств растительного происхождения, а также незарегистрированное гладкоствольное ружье и боеприпасы к нему.

Всего за минувший год в области Улытау выявлено 38 правонарушений, 14 из них – по факту сбыта. Из незаконного оборота изъято свыше 168 кг различных наркотических средств, в том числе «синтетики» и наркотиков растительного происхождения.