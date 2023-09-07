Лошадиная идиллия

Симпозиум завершился выставкой картин, созданных его участниками. В Qyzyljar ART center выставлены более сотни этюдов, эскизов и набросков, сделанных живописцами из Канады, Германии, Франции, Бенина, Румынии, Грузии, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана.

Напомним, что на территории музея-заповедника «Ботай» казахстанские ученые в свое время нашли самые ранние свидетельства одомашнивания лошади. Поэтому не случайно образы коней присутствуют почти во всех работах художников.

Гостья из Германии Ольга Мюллер считает, что шесть тысяч лет назад люди чувствовали точно так же, как мы, может быть, даже сильнее и ярче.

Своей этнической родиной Франк Хантан называет Бенин, страну в Западной Африке, где до сих пор существует таинственный культ вуду. Но в Ботае этот колоритный художник выразил свое устремление к гармонии общества и природы.

– Мой степной орел, – пояснил Франк, – олицетворяет независимость вашей страны и полет вашего национального духа, а лошадь символизирует культуру.