Лучшая реклама – когда гость доволен

…Группа журналистов добиралась от райцентра Нарынкол до плато Акколь несколько часов, и чем меньше на этом пути было следов цивилизации, тем величест­веннее становились горы. Именно здесь, среди альпийских лугов, бурных рек и снежных вершин, несколько лет назад открылась туристическая база Han Taniri Village, которую сегодня знают далеко за пределами Казахстана.

К вечеру погода в горах резко изменилась: пошел проливной дождь и заметно похолодало. После вкусного ужина гостей заселили в уютные глэмпинги с теплыми полами и всеми удобствами, что позволило по достоинству оценить качество сервиса посреди первозданной, тщательно оберегаемой природы.

Наш разговор с владельцем турбазы Жомартом Смагулом о туризме и местных красотах начался не с бизнеса, а с любви к родной земле. Несмотря на молодость, предприниматель обращает на себя внимание зрелым, основательным подходом к делу.

– Я родился и вырос в юрте, в которой до сих пор живу, – с улыбкой говорит он. – Когда-то наш регион славился на весь мир уникальной породой тонкорунных овец архаромеринос и знаменитым нарынкольским картофелем.

Сейчас государство начинает раскрывать и туристический потенциал этого края, создавая условия для комфортного пребывания гостей. Шесть лет назад, вспоминает предприниматель, мало кто верил, что этот отдаленный уголок республики будет кому-то интересен.

– Родственники, друзья, односельчане сомневались в том, что сюда поедут туристы. Сегодня мы успешно принимаем отдыхающих. За это время через нас прошло около шести тысяч гостей. Я очень люблю нашу природу, поэтому стараюсь ее беречь, не могу пройти мимо брошенной где-то алюминиевой банки или целлофанового пакета… Даже окурки, бывает, подбираю, чтобы бросить их в урну, – признается Жомарт.

К слову, сам организатор турбазы после окончания специа­лизированного лицея «Білім және инновация» поступил в Алматинский энергетический институт, но уже на первом курсе понял, что выбрал не ту профессию. Бросил вуз и уехал в Европу, где учился и работал, но затем решил вернуться домой и развивать отечественный туризм. Оглядываясь назад, собеседник отметил, что ему пришлось создавать инфраструктуру там, где ее никогда не было: провести водопровод, построить дорогу, подключить электричество и Интернет. На своем опыте он убедился, каких огромных трудов стоит строительство и благоустройство. Но самым тяжелым испытанием стали финансовые труднос­ти. В сооружение комплекса

семья вложила около миллиона долларов заемных средств. Кредит брали тогда, когда курс доллара был почти втрое ниже нынешнего.

– Мы начинали не из расчета на прибыль, а из желания развивать туризм на родной земле. Опыта и специальных знаний у нас тогда не было. Но, как говорится, дорогу осилит идущий: со временем все наладилось, а каждый гость становился для меня учителем. Кто-то отдыхал в Швейцарии, кто-то в Турции и делился своим опытом и советами. Постепенно мы достигли нынешнего уровня, – делится бизнесмен, который и сегодня уверен, что построить турбазу значительно проще, чем организовать хороший сервис.

– Любой человек, имеющий средства, в состоянии построить современные глэмпинги и установить юрты. А вот сервис – самое сложное. К сожалению, у нас не хватает специалистов, а основная часть наших сотрудников – студенты. С нетерпением ждем наступления лета, когда у них закончатся занятия и экзамены. Наша семья много лет занималась животноводством, а это совершенно другая сфера. Как известно, клиент всегда прав, поэтому мы работаем по принципу: признаем ошибки, исправляем их и постоянно совершенствуемся, – формулирует свое бизнес-кредо Жомарт Смагул.

Здесь не стремятся принимать как можно больше гостей. Для турбазы важнее качество обслуживания, поэтому одновременно размещают не более 40 человек. Конечно, можно заработать и больше, если принимать

по 70–80 туристов, но тогда пострадает сервис. Одной из острых проблем отрасли предприниматель считает и нехватку переводчиков. Сам он свободно владеет казахским, русским, турецким и английским, а сейчас изучает арабский.

С особой гордостью и трепетом Жомарт отзывается о природе родного края. К примеру, озеро Акколь называет местными Мальдивами...

– Я часто говорю: зачем ехать на Мальдивы? Наши Мальдивы – это Акколь. Вода в озере удивительно голубая и прозрачная. По красоте эти места ничем не уступают Швейцарии. К примеру, долина реки Байынкол протянулась почти на 70 километров. Многие туристы, посетившие Швейцарию, говорят: «Там очень красиво, но маршруты короткие, а здесь масштабы и природа впечатляют еще больше».

По словам владельца турбазы, в основном сюда приезжают европейцы, которые любят труднодоступные места, где еще не ступала нога массового туриста. В их странах есть прекрасные горы, хорошие дороги и развитая инфраструктура, но они ищут тишину и первозданность.

– Однажды приехал фотограф из Китая и говорит: «Я снимал пик Хан-Тенгри со всех сторон, кроме казахстанской. Покажи мне эту сторону». Когда я привез его сюда, он признался: «Такого вида нет ни в Кыргызстане, ни в Китае. У вас невероятно красиво!» А самым необычным гостем стал 87-летний англичанин, который заявил, что ему не нужна красивая туристическая юрта – он хочет увидеть настоящую жизнь села. Тогда я поселил его у нашего пастуха. Там он ночевал и с удовольствием сам готовил курт, – рассказал Жомарт Смагул.

По словам предпринимателя, для туристов организуются конные маршруты к водопаду Акколь, озерам Жасылколь, Караколь и Акколь, а также к подножию Хан-Тенгри и Мраморной стены. Пожилые европейцы любят хайкинг и треккинг, предпочитают много ходить пешком. Если гости проявляют интерес к охоте с беркутами и тазы, приглашаются специалисты из ближайшего села.

Рассуждая о развитии экологического туризма, Жомарт Смагул признается, что принципиально не поддерживает строительство автомобильных дорог к самым живописным уголкам природы. По его мнению, культура экологического туризма в Казахстане еще только формируется, и, если сделать такие места легкодоступными, это неизбежно приведет к их замусориванию и усилению антропогенной нагрузки. При этом он убежден, что именно экотуризм способен стать мощным драйвером развития сельских территорий. Ведь каждый иностранный турист привозит в страну валюту, которая остается работать в национальной экономике.

Жомарт Смагул убежден, что, несмотря на высокие финансовые риски и сложности, инвестиции в туризм всегда будут работать на перспективу.