Запрос на профессионализм и модернизацию

Прошедшие выборы в Курултай стали одним из главных политических событий года. Их исключительная важность обусловлена не только тем, что впервые формируется новый однопалатный законодательный орган. Эти выборы – один из ключевых элементов практической реализации положений новой Конституции и реформирования политической системы Казахстана. Именно поэтому широкая экспертная дискуссия вокруг электоральной кампании имела большое значение с точки зрения осмысления происходящих процессов и их влияния на будущее государства и общества.

Сейчас, когда плебисцит состоялся и результаты его известны, работа экспертов выходит на новую траекторию – уже можно увидеть, сбылись ли прогнозы, оценить предвыборную работу партий, проанализировать особенности прошедшей кампании, поделиться ожиданиями от работы депутатов первого созыва Курултая. Для того, чтобы поговорить на эти темы, Казахстанский институт общественного развития собрал в Астане очередное заседание экспертного клуба Sarap.

Открывая встречу, Председатель правления КИОР Жулдызай Искакова обратила внимание, что на протяжении всей электоральной кампании экс­пертное сообщество было очень активно: проводились социологические исследования, организовывались многочисленные диалоговые площадки, анализировались все аспекты и этапы выборов.

– Электоральная кампания показала новую расстановку политических сил и ожидания общества от будущей работы Курултая. Выборы завершились, результаты окончательные понятны, и теперь начинается самый важный этап. Доверие, которое граждане выразили на выборах, должно быть оправдано качественными законами, эффективными решениями и реальными изменениями в жизни казахстанцев, – отметила Жулдызай Искакова.

В ходе обсуждения выступили заместитель директора Казах­стан­ского института стратегических исследований Алуа Жолдыбалина, директор Института истории государства Нурбек Пусырманов, заместитель директора Президентского центра РК Мариан Абишева, специалист по публичным коммуникациям Акерке Берлибай, руководитель департамента междисциплинарных и компаративных исследований Института евразийской интеграции Серик Жусупов и другие эксперты.

В частности, Мариан Абишева представила большой аналитический обзор основных тенденций, которые фиксировали предвыборные социологические исследования и подтвердившие­ся результатами прошедшего 23 августа голосования.

– Первая тенденция, которая служит наиболее наглядным примером, – это устойчивая высокая электоральная активность, – отметила спикер. – Фактическая явка составила более 74 процентов, и особенно интересно посмотреть на эту цифру в исторической динамике. Например, на парламентских выборах 2023 года явка составляла около 54 процентов – рост почти на 20 процентных пунктов. И эти данные почти соответствуют уровню явки на референдум по новой Конституции – тогда проголосовали более 73 процентов избирателей. На мой взгляд, это сопоставление очень важно, потому что и мартовский референдум, и августовские выборы образуют единую политическую последовательность. Сначала граждане участ­вовали в определении новой конституционной­ архитектуры государства. Потом, через несколько месяцев, они пришли на избирательные участки, чтобы сформировать представительский институт, который будет действовать в рамках этой архитектуры. Поэ­тому можно говорить фактически не о просто разовой электоральной мобилизации такого высокого уровня, а о формировании уже довольно устойчивого ядра политически активных граждан, – считает Мариан Абишева.

В свою очередь Серик Жусупов обратил внимание на то, что и референдум по новой Конституции, и выборы в Курултай стали ответом на запрос граж­дан на масштабные перемены, изменение институциональной рамки развития политической системы, пересмотр общественного договора между властью и обществом.

Говоря о предвыборной кампании и результатах голосования на выборах в Курултай, эксперт Института евразийской интеграции обратил внимание на уроки, которые партии должны извлечь из них. Так, например, он отметил, что узнаваемость партии может быть конвертирована в реальную поддержку электората только тогда, когда избиратель четко понимает идеологию политического­ объединения, его ценности и приоритеты. Этим, в частнос­ти, можно объяснить успех партии «Әділет», которая взяла за основу простой и ясный для всех концепт справедливос­ти, и сформировала вокруг него систему практических мер, благодаря которым этой справедливости можно достичь.

– В социологических опросах, когда вопрос стоял о том, каким партиям избиратели отдают предпочтение, люди выбирали, в первую очередь, надежные партии, такие, на которых можно положиться. Во-вторых, это партии, которые могут свои декларации перевести в определенные прак­тические шаги. Еще один из важных аспектов, на который люди обращают внимание, – это способность коммуницировать с обществом, с различными социальными группами, собирать вокруг себя людей и так далее, – также отметил Серик Жусупов, обратив внимание, что все это партии должны демонстрировать не только в ходе предвыборных кампаний, но и, что более важно, в межэлекторальный период.

Отдельное внимание в ходе дискуссии было уделено качест­венному составу первого созыва Курултая, соотношению преемственности и обновления депутатского корпуса.

Так, Нурбек Пусырманов отметил, что современной политической системе необходимы не только общественно узнавае­мые личности, но и профессиональные политики. По его мнению, политическая компетентность депутатов включает несколько важных составляющих: профессионализм, умение воспринимать политическую конкуренцию, подотчетность обществу и избирателям, политическая этика.

– Узнаваемость может способствовать формированию доверия граждан. Однако законотворчество, анализ государствен­ной политики, согласование общественных интересов, умение достигать взаимопонимания и нести ответственность за принятые решения требуют политической компетентности. Поэтому при оценке качественного состава Курултая необходимо обращать внимание не только на узнаваемость депутатов, но и на их способность выдвигать законодательные инициативы, уровень аналитической подготовки, культуру дискуссии, а также умение представлять интересы региональных и социальных групп, – подчеркнул директор Института истории государства.