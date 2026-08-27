Проблемы в «Квадрате»

Поля испарения «Квадрат» в пригороде Атырау – это пруд-накопитель сточных вод, печально известный как главный источник неприятного запаха, в первую очередь сероводорода, и загрязнения воздуха в городе. Ранее он вошел в число основных проектов дорожной карты по комплексному решению экологических проблем региона. В настоящее время в рамках программы там проводится масштабная рекультивация.

Очищается многолетний слой загрязненного грунта и создаются условия, чтобы в будущем сточные воды больше не сбрасывались на поля испарения. Вместо этого они будут поступать на очистные сооружения, строящиеся неподалеку. Власти обещали рекультивировать пруд-накопитель к концу 2025 года. Это проект, жизненно необходимый для региона. Сюда, как известно, сливаются канализационные нечистоты со всех жилых, коммерческих и производственных объектов правобережной части города.

Сейчас на пруду, где прежде активно шли работы по очистке дна от иловых отложений, наблюдается затишье.

Как рассказал менеджер проекта Нурболат Досалиев, по соседству строятся канализационные очистные сооружения. После ввода их в эксплуатацию сточные воды планируется очищать и использовать эту, уже техническую, воду для мойки автомашин или полива неплодовых деревьев. На сегодня полностью завершено строительство дамбы, сооружены геотубы, водосборные колодцы, переливной трубопровод для осветленной воды, частично произведена перекачка ила и пульпы. Также выполнена перекачка иловых отложений со дна полей испарения в объе­ме около 1 млн кубометров из предусмотренных по проекту 1,7 млн кубометров.

Причина задержки на столь важном социальном объекте банальна – нехватка денег. Первоначально общая стоимость проекта была оценена в 7 млрд тенге. Впоследствии генподрядчик запросил дополнительные ассигнования, ссылаясь на удорожание стройматериалов и сопутствующих расходов. На данный момент необходимо продолжить строи­тельство технологической площадки, перекачку дренажных вод и ила, прокладку поливочного трубопровода, завершить работы по геотубам, соорудить ограж­дения, провести озеленение, построить автодорогу и проложить линии электроснабжения.

– Если в этом году бюджетные средства выделят в полном объе­ме, то проект будет завершен. Из-за недостаточного финансирования мы до сих пор не получили аванс. Дополнительное соглашение также не заключено. Все технические вопросы решаются совместно с заказчиком, – отметил Нурболат Досалиев.

Заместитель руководителя областного департамента экологии Ерлан Есенов в свою очередь выразил надежду, что финансирование проекта продолжится в нужных объемах и горожанам в скором времени легче будет дышать.

Как сообщили в областном акимате, после завершения строи­тельства КОС объект будет год находиться на пусконаладочном тестировании. Полноценный запуск в эксплуатацию ожидается в 2027-м. Использование очищенных сточных вод в технических целях позволит сократить расход питьевой воды, подчеркнули местные власти.

Пока же КОС не введены в строй, все жидкие стоки, идущие из этой части города, сливаются по прежней схеме. Без предварительной очистки и фильтрации, так как у коммунального предприятия отсутствует техническая возможность осуществлять это.

– По данному вопросу представители общественности уже обращались в суд. В результате стороны пришли к медиативному соглашению, в рамках которого осуществляется постоянный мониторинг мест сброса сточных вод. Вопрос находится на особом контроле. При этом невозможно отключить от канализационной системы всю правобережную часть города, где расположены не только жилые дома, но и социальные объекты – больницы, школы, детские сады и другие учреждения, – пояснил Ерлан Есенов.

По информации экологов, за пределами санитарно-защитной зоны испарительного поля триж­ды проводились исследования качества воздуха. Их результаты показали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в атмосфере. Лишь завершение данного проекта может гарантировать жителям областного центра более или менее чистый воздух. Остается только ждать.