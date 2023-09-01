Лучшая теория – это практика

О том, что лучшее закрепление полученных знаний – это их постоянное применение на практике, завуч по учебной части средней общеобразовательной школы села Махамбет района Байтерек Анна Фоменко убедилась на своем опыте обучения государственному языку и его внедрения в работу и быт. Она может и пообщаться на казахском, и мероприятие провести. Правда, пока перед выступлениями на планерках и совещаниях ей нужна определенная подготовка. Язык осваивает самостоятельно, а уроки казахского в ее расписании труда и отдыха значатся практически ежедневно.

– Учась в школе, принимала участие в олимпиадах и конкурсах по казахскому языку, но понимание необходимости этих знаний пришло только, когда стала работать в школе завучем по воспитательной работе. Тут и документация на госязыке, и педсоветы, и общение с коллегами, учениками, родителями, – рассказывает она.

Окончив школу 19 лет назад, пос­ле обучения на филфаке по специаль­ности «учитель русского и иностранного языков», Анна Анатольевна вернулась в свою школу в новом статусе. Раньше в ней уроки вели только на русском языке. Впервые класс с казахским языком обучения, всего пять человек, выпустился в 2012 году. По данным за прошлый учебный год, здесь насчитывалось 443 ученика в 27 классах, в 15 из которых обучение велось на государственном языке. Педагоги­ческий коллектив большой – почти 70 человек.

В то время особенно способствовала освоению госязыка работа по организации различных мероприятий. Нередко нужно было и участников пригласить – жителей, старейшин села, к праздникам лучше изучить традиции и обычаи казахского народа, да и текст выступления подготовить. Чтобы наработать скорость чтения, вслух читала газеты – районку «Ауыл тынысы», «Egemen Qazaqstan», с каждым ра­зом все больше понимая смысл прочитанного. Слова, знание которых еще не понимала, искала в словаре.

– Читать вслух очень полезно, тем самым мы отрабатываем произношение, учимся выговаривать сложные слова, правильно расставлять ударение. Не секрет, что среди понимающих смысл сказанного намного больше тех, кто решается говорить на другом языке. Сейчас без словаря понимаю процентов шестьдесят-семьдесят из полученной информации. Кроме того, мы с напарницей договорились – общаемся только на казахском. Она мне и поможет, и поправит в случае ошибки, – продолжает Анна Анатольевна. – В отпуске, когда появляется свободное время, люблю смотреть фильмы на казахском с субтитрами. Сначала слушаешь и стараешься понять, потом – читаешь, оцениваешь правильность своего перевода. Конечно, бытовой язык дается намного легче, потому «закрученных» фраз в моей речи пока нет, но ловлю себя на том, что все чаще уже в быту, дома, в магазине у меня проскальзывают слова, обороты на казахском.

А еще хорошими учителями Анна Анатольевна считает своих учеников. Семь лет она преподает русский язык в казахских классах.

– Последние годы в Махамбет переезжают семьи из южных районов, большинство детей практически не владеет русским. Чтобы объяснить значение русских слов, без казахского не обойтись. Вместе с учениками находим наиболее подходящий перевод того или иного слова, выражения, пословицы. Так, от урока к уроку пополняем словарный запас: ученики – по русскому, я – по казахскому языку, – рассказывает она.

Да и в целом учитель должен быть примером для учеников не только на уроке. А потому и сегодня Анна Анатольевна, выступая на сцене школьного актового зала, исполняет песни и читает стихи на языке великого Абая. Своими наработками в овладении государственным языком она поделилась с участниками республиканского семинара, который прошел этим летом в Уральске.

Кроме того, этот разносторонний опыт стал основой для написания диссертации, где педагог исследует разные факторы в освоении детей казахской национальности русского языка. По ее мнению, они аналогичны при освоении казахского языка русскоязычным населением. Ключевыми из них можно назвать мотивацию изучения для общения, для получения новых знаний, при трудоустройстве. Также в научной работе дается оценка влияния контента Интернета – мультфильмы, песни также становятся хорошим подспорьем в изучении языка.

– Благодаря мудрой государственной политике в нашей стране представители различных этносов живут бок о бок в дружбе и согласии. У каждого есть право знать язык и традиции своих предков. Вместе с тем в общении, совместной работе мы с каждым годом все глубже познаем культуру соседей, друзей, коллег, создаем интернациональные семьи, в которых свято чтят традиции и славян, и мусульман. Наша семья тоже интернациональная, – говорит Анна Фоменко. – Брат женат на казашке, у сестренки муж – казах. Недавно племянник со своей избранницей сыграли свадьбу по казахским обычаям. Дома с детьми стараюсь больше практиковаться в использовании слов и предложений на казахском. Говорю им, что знание языка – это не только уважение к своей стране, это ключ, который открывает перед человеком многие двери. Это большие возможности и целый мир, узнать который возможно, лишь овладев языком.