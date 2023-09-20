Лучшие сразятся с лучшими

Напомним, конкурс проходит в рамках спецпроекта «Еңбек – елдің мұраты» и сохранения преемственности поколений в Казахстане.

– Если 25 лет назад в столице рабочая сила составляла 170 тысяч человек, то на сегодняшний день эта цифра выросла в более чем четыре раза и составила порядка 700 тысяч человек, или 71% от общего числа населения. Если все жители города будут поддерживать эту тенденцию и брать пример с наших сегодняшних конкурсантов, то мы достигнем поставленных задач по улучшению благосостояния общества, – отметил заместитель акима Астаны Есет Байкен.

В нынешнем году на участие в региональном этапе было принято 80 заявок. Победителей определяли по трем номинациям.

В итоге «Лучшей трудовой династией» стала семья Амангельдиновых, почти 800 лет в совокупности трудящаяся в железнодорожной сфере. По словам менеджера департамента управления человеческими ресурсами АО «НК «ҚТЖ» Лейлы Амангельдиновой, представляющей четвертое поколение династии, ее основателем был строитель Турксиба Орыспек Амангельдинов. Он начал свой трудовой путь в 1919 году.

– Думаю, мы победили благодаря длительной преемственности и большому стажу. При этом почти все члены нашей династии в свое время были награждены за вклад в развитие железнодорожной отрасли, – сказала она.

А «Лучшим молодым работником производства» признана инженер II категории АО «Астана-РЭК» Айнур Байбатырова. И, наконец, «Лучшим наставником работающей молодежи» стала учитель истории ГКП на ПХВ «Школа-лицей № 38» акимата города Астаны Гульзия Иманбаева.

Победители регионального этапа представят столицу на рес­публиканском этапе конкурса «Еңбек жолы».