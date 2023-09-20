Лучшие сразятся с лучшими

Статьи
5
Кадиша Ныгмет

В Астане наградили победителей регионального этапа конкурса «Еңбек жолы».

Напомним, конкурс проходит в рамках спецпроекта «Еңбек – елдің мұраты» и сохранения преемственности поколений в Казахстане.

– Если 25 лет назад в столице рабочая сила составляла 170 тысяч человек, то на сегодняшний день эта цифра выросла в более чем четыре раза и составила порядка 700 тысяч человек, или 71% от общего числа населения. Если все жители города будут поддерживать эту тенденцию и брать пример с наших сегодняшних конкурсантов, то мы достигнем поставленных задач по улучшению благосостояния общества, – отметил заместитель акима Астаны Есет Байкен.

В нынешнем году на участие в региональном этапе было принято 80 заявок. Победителей определяли по трем номинациям.

В итоге «Лучшей трудовой династией» стала семья Амангельдиновых, почти 800 лет в совокупности трудящаяся в железнодорожной сфере. По словам менеджера департамента управления человеческими ресурсами АО «НК «ҚТЖ» Лейлы Амангельдиновой, представляющей четвертое поколение династии, ее основателем был строитель Турксиба Орыспек Амангельдинов. Он начал свой трудовой путь в 1919 году.

– Думаю, мы победили благодаря длительной преемственности и большому стажу. При этом почти все члены нашей династии в свое время были награждены за вклад в развитие железнодорожной отрасли, – сказала она.

А «Лучшим молодым работником производства» признана инженер II категории АО «Астана-РЭК» Айнур Байбатырова. И, наконец, «Лучшим наставником работающей молодежи» стала учитель истории ГКП на ПХВ «Школа-лицей № 38» акимата города Астаны Гульзия Иманбаева.

Победители регионального этапа представят столицу на рес­публиканском этапе конкурса «Еңбек жолы».

#Астана #конкурс #Еңбек жолы

Популярное

Все
Токаев пригласил президента Румынии принять участие в Международном форуме Астана
Где хочу, там и строю
Призвать к ответу дебоширов
Полная луна Учителя нации – Бадрисафа
Индекс стресса пока в норме
Своим не место на прилавке?
ТЭЦ Риддера: пошаговое возвращение
Перехватить облака, чтобы полить степь
Миссия – творить добро
Инклюзия – иллюзия?
Как снизить выбросы метана и насколько это дорого?
Закон – что дышло: куда повернул, туда и вышло
Сайгаки: от вреда до пользы один шаг
В Китае выступят 524 атлета
Красивые традиции
Стал первым Ризабек!
У каждого своя дорога
Приступить к реализации
То высохнет, то вымокнет
Сохранить стратегический ресурс
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Как будет регулироваться платформенная занятость
Таиланд отменил визы для туристов из Китая и Казахстана на пять месяцев
Звезде отечественного балета Булату Аюханову 13 сентября исполнилось бы 85 лет
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Задача сложная, но выполнимая
При маловодье много ль будет риса?
Когда волк не помощник
Как пережить болезни роста цифровой журналистики?
Я б в рабочие пошел
Долгие годы жили и не вникали
Акула напала на девушку на популярном курорте в Египте
Всадницы возвращаются домой
Возле Зайсана задержали грузовик с нелегальным уловом судака
В Семее выбрали самую красивую девушку
Промбезопасность: необходимо ужесточить контроль
Сумку с оружием и боеприпасами нашли полицейские в Шу
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Душанбе
Урожай или сайгаки: пора ставить вопрос ребром
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Как выучить язык и обрести друзей
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Наследие во всем
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?

Читайте также

И количеством, и качеством
Мир глазами Николь
Движимые мечтой
KitapTime 2023: время читать

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]