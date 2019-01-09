Любимый символ столицы

Монумент «Астана-Байтерек» – символ столицы Казахстана и главная достопримечательность города. Туристы и гости Астаны не упускают возможности увидеть красивый вид на левобережье с высоты, и поэтому он является наиболее посещаемым объектом.

По итогам прошлого года экс­курсию в «Байтерек» совершили более 584 тыс. человек, сообщило управление культуры и спорта Астаны. Пик посещаемости пришелся на летние месяцы – наибольшее количество гостей было зафиксировано в июле – свыше 100 тыс. человек. В августе «Байтерек» принял около 97 тыс. посетителей, а в июне – более 78 тыс.

Монумент «Байтерек» установлен в 2002 году. Высота сооружения составляет 100 метров, с шаром, венчающим конструкцию, – 105 метров. Диаметр шара – 22 метра.

Стоит отметить, что рекордное количество посетителей «Байтерека» пришлось на период проведения в Астане Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017». Тогда в течение полугода – с июня по декабрь 2017 года – монумент принял более 500 тыс. посетителей.