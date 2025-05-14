Освоение в стране рудных месторождений и добыча строительного камня привели к высокому спросу на водителей тяжелых автотранс­портных средств. Причем востребованность в них на рынке труда остается стабильно высокой, несмотря на то, что профессия хорошо оплачивается.

Герой нашей публикации Абдималик Ергешулы Сабырхан – водитель 80-тонного карьерного самосвала SANY. Шофер с 46-летним стажем при встрече поделился опытом и рассказал об интересных особенностях своей профессии.

Абдималик-аға с 2007 года работает в компании Shalkiya Dolomite Operating, которая занимается добычей, резкой и обработкой строительного камня.

– Карьерный самосвал – техника особенная, – говорит ветеран. – Я перевожу горную массу на камнерезный завод, а оттуда – к железнодорожным вагонам. Да, работа нелегкая, специфика особая. Но у современных машин высокая степень автоматизации. Поэтому для водителя главное – знать технику и любить свою работу.

Абдималик Сабырхан – уроженец Жанакорганского района. После окончания школы в 1979 году поступил на шестимесячные курсы в автошколу. И уже в сентябре, получив права категории В, С и Е, сел за руль грузовика.

– Первой моей машиной был легендарный ЗиЛ-130, у казахов называемый «көк-қасқа», – улыбаясь, рассказывает собеседник. – До 1995 года я работал в первом автотранспортном предприятии поселка Жанакорган, которое пос­ле развала СССР перешло в частные руки и вскоре обанк­ротилось. А водить машины мечтал с детства. Благо старший брат Кенесбек научил меня разбираться в технике.

Отмечая основные качества, необходимые водителю, Абдималик Сабырхан назвал сдержанность, рассудительность и ответственность. А из профессиональных навыков отметил внимательность, быстроту реакции, терпеливость, подчеркнув, что профессия требует также отменной технической подготовки и здоровья.

Благодаря своей профессии Абди­малик-аға, что называется, повидал мир: перевозил грузы на КамАЗе на востоке до Красноярска, на западе – до Бреста. Солидарность дальнобойщиков отметил особо.

– В дороге всякое может случиться, – говорит ветеран. – Меня так воспитали, что, увидев поломанную машину на трассе, всегда останавливаюсь и предлагаю помощь. Кстати, так у меня стало больше друзей. Со многими из них до сих пор встречаюсь в разных городах Казахстана и России. А однажды зимой я сам застрял на маршруте. Возвращался из Барнаула через Караганду по пресловутой Жезказганской трассе и попал в буран.

Там вместе с водителем «шаланды» из Жамбылской области они двое суток на автотрассе и куковали. На третьи, к их счастью, в Тараз направлялась колонна автокранов, которая и вызволила двух бедолаг из снежного плена.

Абдималик-аға удивляется, почему молодым сейчас неинтересны грузовики?

– К нам по объявлению приходят новички, пару дней поработают и увольняются со словами: «Ой, оказывается, тяжелая работа», – разводит руками водитель-ветеран. – Видно, что у таковых нет желания и стимула работать. Ведь ничего трудного нет, если любить профессию и изучить технику. Тем более что сейчас все автоматизировано. В прошлом веке мы кузов самосвала вручную открывали. А сейчас сидишь в кабине, смотришь в зеркало и кнопки нажимаешь...

Нынешней молодежи Абдималик-аға посоветовал учиться управлять спецтехникой, так как по всей республике ощущается дефицит машинистов экс­каваторов, погрузчиков, грейдеров, бульдозеров и подъемных кранов.

– Я прямо скажу тем, кто не хочет в институте грызть гранит науки, а такой молодежи тоже немало, – получайте права на управление спецтехникой, – говорит наш собеседник. – У ее водителей стабильно высокая зарплата, можно содержать семью. Это ли не шанс? К примеру, у нас в Shalkiya Dolomite Operating есть немало ребят, чье желание и упорство привели к тому, что они стали высококлассными и, главное, востребованными специалистами. Работодатель обеспечил их высоким заработком и отличным социальным пакетом.

Абдималик-аға вместе с супругой Бибайшой вырастили и воспитали сына и четырех дочерей, сейчас подрастают внуки.

Вспоминая прошлое, шофер-ветеран отмечает: сейчас – прекрасные времена. После открытия международного автобана Западный Китай – Западная Европа отпала надобность возить­ с собой запас продуктов и теплой одежды. Везде асфальт, вдоль трассы – заправки, СТО, гостиницы, кафе, а еще и сотовая связь, благодаря которой в любое время суток контактируешь с руководством и семьей. Раньше о таком можно было только мечтать.

По традиции в последнее воскресенье октября каждого года Абдималик-аға обязательно позд­равляет коллег с Днем автомобилиста. И в ответ тоже получает поздравления.

– Во времена СССР в честь профессио­нального праздника я неоднократно удостаивался премий, был награжден знаками «За хорошее вождение» трех степеней, «За работу без аварий», почетной грамотой за ударный труд, – вспоминает ветеран. – Имею грамоты и благодарственные письма от акима Жанакорганского района. А недавно руководство ТОО «Shalkiya Dolomite Operating» за мой труд и зас­луги в развитии компании вручило мне именную «Золотую каску». Спасибо всем за приз­нание.

– Абеке, а вы разговариваете со своим «железным конем»? – спрашиваю на прощанье.

– А как же! С утра – здороваемся! Когда наедине остаемся – тоже беседы ведем. А вечером, оставляя машину на стоянке, обязательно благодарю ее за совместную работу, – воодушевленно отвечает Абдималик-аға.