Маленькие кусочки меди и серебра хранят тайны История 15 ноября 2024 г. 0:30 5 Флора Левина собственный корреспондент по области Абай Зачастую увлеченные собиранием монет даже не предполагают, какая история у того или иного экземпляра фото автора По словам кандидата исторических наук, профессора университета им. Шакарима Амантая Исина, нумизматика – это целая наука. Причем одна из ведущих наук наряду с археологией и палеографией. – У нумизматики много традиций. Одним из зачинателей в нумизматике был Христиан Френ. Он написал и опубликовал в 1832 году большой труд «Монеты Улуса Джучиева». Мы непосредственно связаны с этим государством – Улус Джучи формировался на территории современного Казахстана. Всплеск восточной нумизматики происходит в связи с археологическими раскопками. Основной нумизматический материал отложился в городах Южного Казахстана. Центром монетного производства у нас, конечно, был Отрар, – рассказывает Амантай Исин. – Там находили и находят очень древние монеты, относящиеся к эпохе расцвета Великого шелкового пути. Были обнаружены и старинные китайские монеты. В последнее время, как рассказывает историк, появились материалы по чекану Западно-Тюркского каганата, о котором ранее не было никаких сведений. Расцвет чеканки монет происходит в эпоху Золотой Орды и Чагатайского государства. – Тюргешские монеты были литыми, они выпускались по образцу танских (китайских) монет, а мусульманские монеты все были чеканные. Саманиды продолжали эту традицию. В Европе не было такого развития денежного дела, как в Арабском халифате. До сих пор археологи находят клады восточных монет – дирхемов. Причем они очень хорошего качества, – сообщает Амантай Исин. Амантай Исаевич много лет занимается исследованием денежного дела. Археологические исследования позднесредневекового Отрара дали богатейшие материалы для изучения материальной культуры не только самого городища, но и других крупнейших центров социальной культуры – Яссы-Туркестана, Ташкента, Саурана, Сайрама, Сыгнака, Дженда. Об Отраре, как о крупном экономическом центре XVI века, свидетельствуют многочисленные находки монет и медных кладов, отчеканенных на монетных дворах Самарканда и Бухары. Это еще раз говорит о тесных торговых контактах Отрара с городами Средней Азии. Среди местных монетных дворов в XVI веке выделяется Яссы. К денежной продукции этого города относятся как полновесные медные динары, так и серия мелкой меди, игравшей роль разменной монеты в каждодневной розничной торговле. Ежегодно на раскопках Отрара и других памятников региона мелкая медь встречается в значительном количестве. На Отраре общее количество ее составляет более 2 тыс. экземпляров. Она чаще всего выпускалась без надписей, но нередко на монетах имеется орнамент – геометрический или растительный, а также присутствуют тамги различных видов, встречающиеся и на керамике отрарского производства – тамгах казахских родов керей и кипчак. – Идентичность знаков, встречающихся на керамике Южного Казахстана, позволяет говорить о местном чекане мелкой меди, которая в определенные отрезки времени исполняла роль дробных единиц в денежном обращении региона XVI века, а в более позднее время выполняла функции денег вообще. Надо сказать, что в XV–XVI веках медь играла очень большую роль в обслуживании мелкой розничной торговли в денежном обращении всей Средней Азии и в Присырдарьинском регионе, – рассказывает ученый. По сведениям некоторых исследователей, приведенных из разных источников XVI века, прожиточный минимум разных сословий города Бухары исчислялся именно в медных монетах. К примеру, имам в разные годы получал от 6 до 15 динаров в день, студенты низшего, среднего и высшего разрядов, соответственно, 6 динаров 4 пула, 9 динаров 2 пула и 10 динаров 4 пула в день. Повар ежедневно получал 5 динаров. – По свидетельству Дженкинсона, который жил в Бухаре в 1558–1559 годах, медная монета чаще, чем серебро, служила для платежей, и мелкий медный номинал в то время назывался пулом. Мелкие медные пулы в большом количестве обнаружены также и в кладах из города Туркестана, причем имеющиеся в составе кладов заготовки по весу соответствуют мелким монетам. Часто монеты выпускались анонимные, без личного имени ханов, а собственное имя заменялось только лакабом «Адил-хан», то есть «Справедливый хан». Такую монетную продукцию, не имеющую выпускные сведения – год, имя правителя, а иногда даже и название монетного двора – трудно датировать определенным временем, – рассказывает Амантай Исин. Серебряные среднеазиатские монеты из коллекции Марата Сасанова В государстве Джанидов в течение всего XVII века чеканились монеты из сплава серебра с медью. Проба серебра в монетах многократно менялась. К примеру, в XVII веке был выпуск танг девяти разных проб, причем в самых высокопробных тангах было около 90% серебра, а в самых низкопробных – около 22,5%. Курс этих монет определялся именно их пробой. Изменяя пробу серебряных монет, государство не запрещало дальнейшее обращение монет другой пробы, поэтому рынок на определенных отрезках времени наполнялся разнопробной денежной продукцией. При Имамкули-хане зафиксированы монеты с 65, 70- и 80-процентным содержанием серебра, поэтому монеты этого хана встречаются в составе почти всех известных джанидских кладов и, видимо, отражают какой-то определенный этап в чекане и обращении серебряных монет. Первый отрарский джанидский клад состоит из 12 серебряных и одной бронзовой монеты бухархудатского типа с погрудным изображением царя. Над венцом царя – полумесяц, слева арабская надпись. Монеты такого типа встречаются на Отраре и Куйруктобе в археологических слоях, но точно определить дату их чеканки сложно, поскольку они находились в обращении довольно длительное время – около 300 лет. Одним из крупнейших городов Южного Казахстана в XV–XVIII веках был Туркестан (Яссы), считавшийся столицей правителей области с конца XVI века. Он являлся центром земледельческого округа, обеспечивавшего зерном и продовольствием не только собственные нужды, но и поставлявшего их на рынок. В сложной политической обстановке начала XIII века, когда с востока надвигалась угроза монгольского нашествия, Мухаммад Хорезмшах чеканкой монет в Отраре и Яссы декларировал о принадлежности Присырдарьи своей империи. Этому региону многие политические деятели раннего и позднего средневековья придавали большое значение вследствие его удобного географического положения. Здесь функционировал целый ряд городов и поселений с развитым ремеслом и сельским хозяйством, связывающих оседлую культуру с кочевой. Кроме того, Яссы был выбран Хорезмшахом для чеканки монет не случайно. Этот город уже с эпохи Караханидов (XII в.) являлся религиозным центром, поскольку в нем жил Ахмет Ясауи, учение которого сыграло определенную роль в идеологической жизни Южного Казахстана. – Денежное обращение позднесредневекового Туркестана является одним из наиболее изученных вопросов казахстанской нумизматики. Были отдельные публикации, свидетельствующие о работе монетного двора в Туркестане в XVI веке, но вопросы денежного обращения в них не затрагивались. В последние время появился ряд исследований, в которых анализируются вопросы, связанные с появлением тех или иных номиналов в денежном обращении Яссы-Туркестана в течение XVI – первой половины XVII веков, дается описание типов медных монет не только Яссы-Туркестана, но и Ташкента, монетная продукция которого играла большую роль в денежном обращении всего Туркестанского вилайета. Так же в этих работах уделяется внимание вопросам, рассматривающим внедрение денег во многие сферы хозяйственной жизни города и его округи, – рассказывает Амантай Исин. По письменным источникам XVI века известно, что «сюда в Йасы и Сыгнак свозились товары из многих стран Мавераннахра, Хорезма, Восточного Туркестана, прибывали «казахские купцы», и Йасы уже тогда считался столицей правителей Туркестана». В имеющихся источниках отсутствуют хоть какие-либо сведения о степени развития товарно-денежных отношений. Многие из них касаются в основном политической истории. Данные о землепользовании, торговле, городском ремесле в них очень скудны. Но все же о наличии казахских купцов в Присырдарьинском регионе в XVI веке свидетельствуют некоторые приказы, изданные Шейбани-ханом, в которых, в частности, говорится: «... чтобы жители Туркестана не производили никаких торговых сделок с казахскими купцами и, чтобы между ними и жителями этих городов не было общения и посещения купцов». В Семее очень мало коллекций монет, бывших в обращении в средние века в Казахстане. Председатель краеведческого общества «Прииртышье» Марат Сасанов объясняет это тем, что в нашем регионе они не имели хождения. К слову, у него своя коллекция монет, в которой есть деньги Российской империи, Китая. Причем это все краеведческие находки. #деньги #история #монеты #нумизматика