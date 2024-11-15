Маленькие кусочки меди и серебра хранят тайны

По словам кандидата исторических наук, профессора университета им. Шакарима Амантая Исина, нумизматика – это целая наука. Причем одна из ведущих наук наряду с археологией и палео­графией.

– У нумизматики много традиций. Одним из зачинателей в нумизматике был Христиан Френ. Он написал и опубликовал в 1832 году большой труд «Монеты Улуса Джучиева». Мы непосредственно связаны с этим государством – Улус Джучи формировался на территории современного Казахстана. Всплеск восточной нумизматики происходит в связи с археологическими раскопками. Основной нумизматический материал отложился в городах Южного Казахстана. Центром монетного производства у нас, конечно, был Отрар, – рассказывает Амантай Исин. – Там находили и находят очень древние монеты, относящиеся к эпохе расцвета Великого шелкового пути. Были обнаружены и старинные китайские монеты.

В последнее время, как рассказывает историк, появились материалы по чекану Западно-Тюркского каганата, о котором ранее не было никаких сведений. Расцвет чеканки монет происходит в эпоху Золотой Орды и Чагатайского государства.

– Тюргешские монеты были литыми, они выпускались по образцу танских (китайских) монет, а мусульманские монеты все были чеканные. Саманиды продолжали эту традицию. В Европе не было такого развития денежного дела, как в Арабском халифате. До сих пор археологи находят клады восточных монет – дирхемов. Причем они очень хорошего качества, – сообщает Амантай Исин.

Амантай Исаевич много лет занимается исследованием денежного дела. Археологические исследования позднесредневекового Отрара дали богатейшие материалы для изучения материальной культуры не только самого городища, но и других крупнейших центров социальной культуры – Яссы-Туркестана, Ташкента, Саурана, Сайрама, Сыгнака, Дженда.

Об Отраре, как о крупном экономическом центре XVI века, свидетельствуют многочисленные находки монет и медных кладов, отчеканенных на монетных дворах Самарканда и Бухары. Это еще раз говорит о тесных торговых контактах Отрара с городами Средней Азии. Среди местных монетных дворов в XVI веке выделяется Яссы. К денежной продукции этого города относятся как полновесные медные динары, так и серия мелкой меди, игравшей роль разменной монеты в каждодневной розничной торговле.

Ежегодно на раскопках Отрара и других памятников региона мелкая медь встречается в значительном количестве. На Отраре общее количество ее составляет более 2 тыс. экземпляров. Она чаще всего выпускалась без надписей, но нередко на монетах имеется орнамент – геометрический или растительный, а также присутствуют тамги различных видов, встречающиеся и на керамике отрарского производства – тамгах казахских родов керей и кипчак.

– Идентичность знаков, встречающихся на керамике Южного Казахстана, позволяет говорить о местном чекане мелкой меди, которая в определенные отрезки времени исполняла роль дробных единиц в денежном обращении региона XVI века, а в более позднее время выполняла функции денег вообще. Надо сказать, что в XV–XVI веках медь играла очень большую роль в обслуживании мелкой розничной торговли в денежном обращении всей Средней Азии и в Присырдарьинском регионе, – рассказывает ученый.

По сведениям некоторых исследователей, приведенных из разных источников XVI века, прожиточный минимум разных сословий города Бухары исчислялся именно в медных монетах. К примеру, имам в разные годы получал от 6 до 15 динаров в день, студенты низшего, среднего и высшего разрядов, соответственно, 6 динаров 4 пула, 9 динаров 2 пула и 10 динаров 4 пула в день. Повар ежедневно получал 5 динаров.

– По свидетельству Дженкинсона, который жил в Бухаре в 1558–1559 годах, медная монета чаще, чем серебро, служила для платежей, и мелкий медный номинал в то время назывался пулом. Мелкие медные пулы в большом количестве обнаружены также и в кладах из города Туркестана, причем имеющиеся в составе кладов заготовки по весу соответствуют мелким монетам. Часто монеты выпускались анонимные, без личного имени ханов, а собственное имя заменялось только лакабом «Адил-хан», то есть «Справедливый хан». Такую монетную продукцию, не имеющую выпускные сведения – год, имя правителя, а иногда даже и название монетного двора – трудно датировать определенным временем, – рассказывает Амантай Исин.

Серебряные среднеазиатские монеты из коллекции Марата Сасанова

В государстве Джанидов в течение всего XVII века чеканились монеты из сплава серебра с медью. Проба серебра в монетах многократно менялась. К примеру, в XVII веке был выпуск танг девяти разных проб, причем в самых высокопробных тангах было около 90% серебра, а в самых низкопробных – около 22,5%. Курс этих монет определялся именно их пробой. Изменяя пробу сереб­ряных монет, государство не запрещало дальнейшее обращение монет другой пробы, поэтому рынок на определенных отрезках времени наполнялся разнопробной денежной продукцией. При Имамкули-хане зафиксированы монеты с 65, 70- и 80-процентным содержанием серебра, поэтому монеты этого хана встречаются в составе почти всех известных джанидских кладов и, видимо, отражают какой-то определенный этап в чекане и обращении серебряных монет.

Первый отрарский джанидский клад состоит из 12 серебряных и одной бронзовой монеты бухархудатского типа с погрудным изображением царя. Над венцом царя – полумесяц, слева арабская надпись. Монеты такого типа встречаются на Отраре и Куйруктобе в археологических слоях, но точно определить дату их чеканки сложно, поскольку они находились в обращении довольно длительное время – около 300 лет.

Одним из крупнейших городов Южного Казахстана в XV–XVIII веках был Туркестан (Яссы), считавшийся столицей правителей области с конца XVI века. Он являлся центром земледельческого округа, обеспечивавшего зерном и продовольствием не только собственные нужды, но и поставлявшего их на рынок.

В сложной политической обстановке начала XIII века, когда с востока надвигалась угроза монгольского нашествия, Мухаммад Хорезмшах чеканкой монет в Отраре и Яссы декларировал о принадлежности Присырдарьи своей империи. Этому региону многие политические деятели раннего и позднего средневековья придавали большое значение вследствие его удобного географического положения. Здесь функционировал целый ряд городов и поселений с развитым ремеслом и сельским хозяйством, связывающих оседлую культуру с кочевой. Кроме того, Яссы был выбран Хорезмшахом для чеканки монет не случайно. Этот город уже с эпохи Караханидов (XII в.) являлся религиозным центром, поскольку в нем жил Ахмет Ясауи, учение которого сыграло определенную роль в идеологической жизни Южного Казахстана.

– Денежное обращение позднесредневекового Туркестана является одним из наиболее изученных вопросов казахстанской нумизматики. Были отдельные публикации, свидетельствующие о работе монетного двора в Туркестане в XVI веке, но вопросы денежного обращения в них не затрагивались. В последние время появился ряд исследований, в которых анализируются вопросы, связанные с появлением тех или иных номиналов в денежном обращении Яссы-Туркестана в течение XVI – первой половины XVII веков, дается описание типов медных монет не только Яссы-Туркестана, но и Ташкента, монетная продукция которого играла большую роль в денежном обращении всего Туркестанского вилайета. Так же в этих работах уделяется внимание вопросам, рассматривающим внедрение денег во многие сферы хозяйственной жизни города и его округи, – рассказывает Амантай Исин.

По письменным источникам XVI века известно, что «сюда в Йасы и Сыгнак свозились товары из многих стран Мавераннахра, Хорезма, Восточного Туркестана, прибывали «казахские купцы», и Йасы уже тогда считался столицей правителей Туркестана». В имеющихся источниках отсутствуют хоть какие-либо сведения о степени развития товарно-денежных отношений. Многие из них касаются в основном политической истории. Данные о землепользовании, торговле, городском ремесле в них очень скудны. Но все же о наличии казахских купцов в Присырдарьинском регионе в XVI веке свидетельствуют некоторые приказы, изданные Шейбани-ханом, в которых, в частности, говорится: «... чтобы жители Туркестана не производили никаких торговых сделок с казахскими купцами и, чтобы между ними и жителями этих городов не было общения и посещения купцов».

В Семее очень мало коллекций монет, бывших в обращении в средние века в Казахстане. Председатель краеведческого общества «Прииртышье» Марат Сасанов объясняет это тем, что в нашем регионе они не имели хождения. К слову, у него своя коллекция монет, в которой есть деньги Российской империи, Китая. Причем это все краеведческие находки.