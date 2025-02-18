Мама-лебедь и древний город

Автор идеи и редактор комикса, директор музея-заповедника «Бозок», кандидат педагогических наук Сауле Бурбаева рассказывает о причине выбора такой формы рассказа об историко-культурном наследии детям:

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно отмечал: интерес к чтению, к познанию окружающего мира через книги должен формироваться у детей со школьной скамьи. Концепция культурной политики на 2023–2029 годы предусматривает привлечение детей и подростков к чтению, популяризацию казахстанской литературы, создание комиксов, посвященных героям казахского народа и важным историческим событиям нашей страны.

Книга выпущена с учетом международного опыта. Сочетание в историческом комиксе развлекательного и образовательного направлений позволяет представить факты не только в доступной и наглядной форме, но и на научной основе.

Комикс издан на казахском, русском и английском языках. Герои комикса – второ­классница Айгерим и семиклассник Алихан. Они вместе учатся в школе имени знаменитого археолога Кемаля Акишева, открывшего древний город Бозок возле озера Бузукты на территории нашей столицы. Дети отправляются посмотреть городище и лебедей, которые прилетают на озеро. Здесь они спасают птенца, и в награду его мама-лебедь переносит их в далекое прошлое – во времена расцвета города. Дети встречаются с женщиной-воительницей Инжу, которая сражается за родную землю, окунаются в гущу волнительных событий…

Комикс нарисовал дизайнер музея-заповедника «Бозок» Бекен Жапаров. В презентации приняли участие представители творческой интеллигенции, ученые, учителя общеобразовательных школ. Они обсудили значение детской литературы в формировании исторического сознания и патриотического воспитания молодежи.

Было отмечено, что новый исторический комикс будет особенно полезен в работе учителей начальных классов. Увлекательные истории в картинках способствуют развитию речи, мозговой активности, во­ображения у младших школьников. В комиксах информация подается легко, поэтому она усваивается практически на 90%. В начальной школе детям интересно не только рассматривать картинки, но и узнавать, о чем говорят герои произведений. Поэтому у них растет желание побыстрее научиться хорошо и много читать.

В свою очередь ведущий научный сот­рудник Института археологии им. А. Х. Маргулана, участница Ишимской археологической экспедиции Бахыт Хасенова познакомила участников презентации со связью комикса с реальной историей городища Бозок.

Научный сотрудник музея-заповедника Жанболат Казанбаев выступил с докладом о значении археологии в воспитании молодежи и рассказал о проекте создания национального парка под открытым небом «Бозок».