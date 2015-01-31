Марат Тажин вручил орден "Достық" ректору Дипломатической академии МИД РФ

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Марат Тажин вручил орден "Достық" 2-й степени ректору Дипломатической академии МИД РФ Евгению Бажанову, сообщает Kazpravda.kz
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Марат Тажин сообщил, что Указом Президента Республики Казахстан Е. Бажанов удостоен высокой награды "за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами". В свою очередь Е. Бажанов выразил благодарность за высокую награду и отметил, что Дипломатическая академия давно и плодотворно сотрудничает с Казахстаном.
– За постсоветский период у нас прошли обучение 210 казахстанцев, 25 из них защитили докторские и кандидатские диссертации. Мы активно сотрудничаем с научным сообществом Казахстана, проводим совместные конференции, организуем стажировки, обмениваемся делегациями, – сообщил ректор.
Он также подчеркнул, что нынешнее стабильное и динамичное развитие Казахстана и тот факт, что сегодня наша страна уважаема и узнаваема не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире – это заслуга Президента Нурсултана Назарбаева.
Напомним, что орден "Достық" – одна из высших наград РК. Среди кавалеров ордена – генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа, президент ФИФА Йозеф Блаттер, Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, руководитель администрации Президента РФ Сергей Иванов, балетмейстер Юрий Григорович и другие.