Машина скорой помощи с роженицей в салоне загорелась на трассе в Жетыcуской области

Полицейские Жетыcуской области помогли медиками доставить женщину с родовыми схватками в больницу. В машине скорой помощи, которая везла женщину в роддом, возник пожар, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Инцидент произошел 8 ноября на трассе Алматы – Усть-Каменогорск. Благо, поблизости оказался полицейский автопатруль.

«В нижней части автомашины произошло возгорание, и «неотложка» не могла продолжать движение, – вспоминает Абылай Беркендыков, заместитель командира батальона патрульной полиции ДП области. – Выяснилось, что медики пытались доставить из села Кабанбай в город Ушарал беременную пациентку, у которой начались родовые схватки. Наши сотрудники Айдын Газизов и Данияр Жаксыгельдинов сразу же поместили женщину в полицейский автопатруль и оперативно доставили в больницу, где ей оказали необходимую помощь».

Медработники поблагодарили патрульных за оперативную помощь.