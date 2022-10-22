Машину-двойника выявили в Акмолинской области

Акмолинские полицейские выявили машину-двойника. Обнаружили иномарку сотрудники роты патрульной полиции при обеспечении контроля за дорожным движением на обслуживаемом участке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации полицейских, 20 октября на 29 км автодороги Астана – Коргалжын Шаймерденовым Медетом и Нарегеевым Нуртилеком остановлен автомобиль марки Toyota Estima с иностранным учетом под управлением 21-летнего жителя села Талапкер Целиноградского района.

Выяснилось, что автомобиль такой же марки, с аналогичным номером, такого же цвета находится в Западно-Казахстанской области.

В банковском приложении владельцу оригинала приходили уведомления о штрафах за нарушения скоростного режима, совершенные в период с 27 по 29 сентября на территории Акмолинской области.

По словам владельца иномарки, он не был в этот период в Акмолинской области. 36-летний казахстанец обратился в полицию для разбирательства.

По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 386 ч. 1 УК РК "Подделка, уничтожение идентификационного номера транспортного средства, сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером".

Автомобиль-двойник водворен на штрафную стоянку. Назначена экспертиза. Проводится проверка.