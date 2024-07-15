Масложировая продукция завоевывает внешние рынки

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Награждение лучших экспортеров состоялось в ходе «Форума экспортеров несырьевых товаров и услуг», посвящённому содействию развития экспорта, повышению конкурентоспособности казахстанской продукции и услуг на мировых рынках, прошедший под председательством министра торговли и интеграции РК Армана Шаккалиева.

Награды получили - ТОО «Qazaq Astyq Group», ТОО «СЕЙ-НАР», ТОО «Логос Грейн», АО «Шымкентмай», ТОО «Масло-Дел»

По словам председателя правления НАПМК Ядыкара Ибрагимова награжденные предприятия в 2023 году реализовали в экспортном направлении более 520 тысяч тонн масложировой продукции, что составило 60% от всего казахстанского экспорта в данном сегменте. Причем два крупных экспортера ТОО «Qazaq Astyq Group» и ТОО «СЕЙ-НАР» вырученные средства направили на развитие глубокой переработки и запускают в 2025 году производство рафинированного масла, в строительство которых вложено более 18 млрд тенге.

По итогу 2023 года общий экспорт казахстанской масложировой продукции увеличился на 48%, по сравнению с 2022 годом и составил 869 тысяч тонн.

В НАПМК рассказали, что в настоящее время основными рынками сбыта казахстанской масложировой продукции являются рынок Китая, Средней Азии и Европы, так по итогам 2023 года Казахстан экспортировал в Китай растительных масел и шрота/жмыха на сумму $177 млн. За 5 месяцев текущего года в Поднебесную экспортирована масложировая продукция на сумму превышающую $90 млн (рост +29% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года), и до конца 2024 года планируется получить валютную выручку превышающую $200 млн.

На втором месте по закупкам казахстанских растительных масел и шрота/жмыха находится Узбекистан с показателем $164 млн (доля 32%), на третьем – Таджикистан ($82 млн, 16%). В НАПМК также отметили, что осваиваются и другие рынки сбыта, в том числе и рынок Европы ($47 млн, 9%). Так в 2023 году были осуществлены основные поставки в Латвию, Швецию, Италию, Данию и Германию.

Текущий год для маслозаводов выдается не менее результативным, за 5 месяцев 2024 года переработчики экспортировали 456 тысяч тонн продукции, что на 39% больше показателя аналогичного периода прошлого года. По информации Ядыкара Ибрагимова, экспорт масложировой продукции в текущем году планируется на уровне 1 млн тонн, что будет рекордным показателем за всю историю страны.

Также в ходе форума представителями НАПМК был поднят вопрос и озвучено предложение, которое позволит значительно увеличить экспорт масложировой продукции, а именно, маслоделы предлагают устранить барьер с экспортом ГМО рапсового масла в Китай. Проблема в том, что Главное таможенное управление КНР периодически блокирует ввоз партий рапсового масла под предлогом обнаружения в нём линий ГМО. Данная ситуация происходит несмотря на то, что Китай является крупнейшим импортером ГМ-растениеводческой продукции из Бразилии, США, Аргентины, Канады и других стран, где разрешена культивация ГМ-растений. Этот барьер негативно влияет на торговлю рапсовым маслом, а также служит причиной сдерживания развития переработки семян рапса в Казахстане, освоения экспортного потенциала, и, как следствие отражается на заинтересованности аграриев в выращивании данной культуры. В НАПМК подчеркнули, что вопрос отражен в Комплексном плане мероприятий по развитию переработки сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности на 2024–2028 годы, где срок исполнения инициативы установлен на 2024–2025 годы. В свою очередь НАПМК предложено ускоренно решить задачу, что позволит беспрепятственно экспортировать рапсовое масло из Казахстана в КНР, произведенное как из отечественного рапса, не содержащего ГМО, так и из импортированных ГМ-семян рапса, отвечающих требованиям пищевой безопасности Китая. Таким образом, принимаемая мера откроет возможности по реализации экспортного потенциала и перспективу выступить в роли хаба, импортируя и перерабатывая российский рапс с дальнейшим экспортом готовой продукции в КНР, что в свою очередь положительно скажется на экономике страны и развитии масложировой отрасли Казахстана.