Мастер своего дела

Его знает на предприятии чуть ли не каждый сотрудник, хотя здесь работают более 170 человек. Мастер в почете не только у руководства, но и среди молодежи, начинающих свой трудовой путь ребят. Многих он сам учил премудростям технологии энергетического комплекса.

– Здесь я работаю уже 22 года. Общий трудовой стаж – более 40 лет. Половину из них проработал в Узбекистане, на самом крупном газоперерабатывающем заводе в Центральной Азии, – рассказывает Марат Зыкеев. – Родился и учился в Алматы, окончил энергостроительный техникум и по распределению попал в Узбекистан.

За это время он занимал разные должности. Начинал на газовых промыслах. Потом перешел на газоперерабатывающий завод, дорос до начальника цеха. В 2001 году вместе с семьей переехал в Атырау. Сейчас руководит одним из самых ответственных участков – котельной. Ремонтирует и занимается наладкой оборудования.

В беседе с ним чувствуется, как он любит и ценит свою работу, а ведь сложностей здесь хоть отбавляй.

– Если идет капремонт котла, то бригада из 70 человек находится на объекте, при этом рабочих нужно распределить так, чтобы никто никому не мешал. Затем идет проверка качества работы. Если она выполнена неудовлетворительно и есть брак, то все это переделывают, – говорит Марат Зыкеев.

Но так бывает крайне редко.

– Коллектив у нас мужской. Бывает, и накричишь, начинаешь «температурить», но никто не обижается, все понимают, что работаем на результат. За воротами ТЭЦ мы все товарищи, и отношения у нас, можно сказать, семейные, – улыбается Марат-ага.

Кстати, что касается температуры. На производстве действительно этот момент критичный.

– Самое трудное – температурные условия, ведь мы работаем в горячем цехе. А капремонт в основном проводят в летнее время, когда на улице температура воздуха иной раз достигает 50 градусов. Производство шумное, это тоже влияет на здоровье людей. Но за вредность, конечно, мы получаем компенсацию. Выдают молоко и покрывают 50% суммы на лечение в медклинике. Несмотря на сложность производства, за 22 года ни у кого здесь не было травм, не говоря уже о смертельных случаях, – отмечает Марат Зыкеев. – Соблюдение техники безопасности дошло до такого автоматизма, что травму получить маловероятно.

Всю ремонтную документацию, сертификаты, акты на выполненную работу заполняют сами. Когда идет ремонт, на каждый узел должен быть составлен акт и подтверждение, кто его изготовил. Все протоколируется, подшивается и отправляется в архив. Получается бюрократично, но это необходимость.

– А как же без этого? Для дальнейшей работы нам эти сведения крайне важны. В любой момент загляни в архив – найдешь нужную информацию: все подшито и задокументировано, – делится опытом наш герой.

И именно опыт и знания передает сейчас труженик энергетического сектора молодому поколению.

– Молодежь, конечно, сейчас умная, начитанная, но практику никто не отменял. Пока не погрузился с головой в производство, нельзя постигнуть все секреты дела, которым занимаешься, – говорит Марат Зыкеев. – За 22 года работы на этом предприятии многих пришлось учить мастерству, и по сей день продолжаю передавать свой опыт. Сейчас я официально на пенсии, но силы еще есть – будем трудиться.

У пенсионера-труженика дружная семья. Вместе с супругой они воспитали сына и дочь, которые подарили им семь внуков.

За преданность профессии и мастерство Марат Зыкеев не раз был награжден благодарственными письмами и почетными грамотами руководства предприятия. В 2014 году отмечен Почетной грамотой Министерства энергетики РК. Марат Зыкеев внес значительный вклад в подготовку оборудования и ввод в эксплуатацию четвертой очереди Атырауской теплоэлектроцентрали.