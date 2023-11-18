Маулен Ашимбаев принял участие в казахско-кыргызском молодежном форуме

В Бишкеке впервые с момента обретения независимости двух стран состоялся "Казахско-кыргызский молодежный форум", передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

Молодежные лидеры двух стран обсудили важные вопросы, касающиеся сотрудничества и развития молодежной сферы, сообщает Минкультинформ.

Казахстан на форуме представили председатель Сената Маулен Ашимбаев, вице-министр культуры и информации РК Евгений Кочетов, общественные деятели, молодежные и студенческие организации.

На церемонии открытия форума председатель Сената парламента отметил, что казахи и кыргызы – братские народы, история и судьба которых неразделимы с древних времен.

"Если вы проявляете уважение к истории, энергично и честно стремитесь к успеху, не существует такого препятствия, которое вы не могли бы преодолеть", - сказал Ашимбаев.

Данный молодежный форум организован в целях поощрения и обмена мнениями молодежи двух стран, поддержки и признания достижений молодежи в различных сферах, а также выявления и решения актуальных проблем, стоящих перед ней.

Участники обсудили развитие образования, предпринимательства, культурного обмена и социальной ответственности молодежи.

Следует отметить, что с момента обретения независимости казахстанско-кыргызский молодежный форум проводился впервые.