Мавзолеи долины Каракенгир притягивают внимание ценителей древности и паломников
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Юлия Пулина, область Улытау
Степи Улытау известны большим скоплением памятников истории, одни из самых известных – эпохи средневековья. Мавзолеи Жошы-хана, Алаша-хана и Домбауыла, расположенные недалеко друг от друга, – предмет оживленных дискуссий в историческом сообществе. Об этом нам рассказал историк-археолог, старший преподаватель кафедры экономики и истории Казахстана Жезказганского университета им. О. Байконурова Кабдол Ауэзов.