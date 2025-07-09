Мажилисмен ознакомился с ходом строительства «комфортной школы» в Актобе

Мажилис
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Депутат Мажилиса, член фракции партии AMANAT Казыбек Алишев ознакомился с ходом строительства новой школы на 300 мест в городе Актобе в рамках национального проекта «Комфортная школа», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Депутат проверил качество и темпы работ, обсудил текущие вопросы с ответственными специалистами.

В целом по Актюбинской области в рамках проекта «Комфортная школа» будут построены 14 школ, рассчитанных на 11 400 ученических мест. Две были сданы в эксплуатацию в прошлом году, к новому учебному году планируется открыть ещё четыре школы на 3 200 мест. Одна из них, рассчитанная на 300 мест, возводится в микрорайоне Саяжай-1 в Актобе. Она включена в Дорожную карту по реализации предвыборной программы партии AMANAT в регионе.

«Ликвидация дефицита ученических мест – одно из приоритетных направлений партийной программы. Открытие этой школы поможет решить проблему нехватки мест в школе №50. Кроме того, современное образовательное учреждение будет оснащено новейшими технологиями и обеспечит всестороннее развитие детей. В целом реализация проекта «Комфортная школа» позволит до конца года полностью устранить трёхсменный формат обучения», – отметил Казыбек Алишев.

Строительство школы началось в 2023 году. Общая стоимость проекта составляет 3,53 млрд тенге, площадь здания – более 6 тыс. кв. м.

В ходе посещения объекта мажилисмен высказался по поводу оснащения кабинетов химии в казахстанских школах.

«Во время лабораторных работ дети могут подвергаться риску отравления вредными веществами, поэтому в кабинете химии должно быть достаточное количество вытяжных установок. Если это не предусмотрено санитарно-эпидемиологическими требованиями, мы готовы внести соответствующие изменения в закон», – сказал депутат.

Кроме того, в ходе поездки в регион Казыбек Алишев ознакомился с работой пограничного пункта «Жайсан». Посетил строящееся пожарное депо в селе Мартук, которое планируется ввести в эксплуатацию в текущем году. Депутат также побывал в селе Бозой Шалкарского района, где встретился с местными жителями и выслушал предложения по актуальным вопросам – строительство спортивного комплекса, школы, летнего футбольного поля и дорог. Особое внимание было уделено проблеме дефицита сжиженного газа и вопросам его доставки.

#мажилис #депутат #регион

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