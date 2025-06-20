Итоги оперативно-профилактического мероприятия "Дәрмек" озвучили в МВД, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 9 по 13 июня на территории страны проведен второй этап оперативно-профилактического мероприятия "Дәрмек" по контролю за легальным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

– Проверено 709 объектов, в том числе 577 медицинских учреждений и 132 промышленных предприятия. Выявлено 237 административных правонарушений. Изъято 23 тысячи ампул и 6 тысяч таблеток, содержащих наркотические и психотропные вещества. В отношении 135 медработников составлены материалы, направленные в комитет медико-фармацевтического контроля. Ограничен оборот 380 тысяч тонн прекурсоров, привлечено к ответственности более 70 юридических лиц. Выявлено 20 наркопреступлений, – сообщает заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.

В Туркестанской области ликвидирована организованная преступная группа из медицинских работников, занимавшихся подделкой рецептов на трамадол. Изъято 170 тысяч таблеток , возбуждено уголовное дело. В Восточно-Казахстанской области крупное предприятие привлечено к ответственности за нарушение правил оборота прекурсоров, изъято 380 тысяч тонн.

В Акмолинской области задержана жительница Кокшетау 2003 года рождения за сбыт препаратов с наркотическим содержанием. МВД призывает юридических лиц к строгому соблюдению правил хранения, транспортировки и реализации подконтрольных веществ. За нарушения предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.