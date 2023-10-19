Месторождение, газовую компанию и завод передал государству Боранбаев

Еще 3 объекта в собственность государства передал Кайрат Боранбаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК

Скриншот с видео: пресс-служба АФМ

АФМ принимает меры по возврату активов Кайрата Боранбаева в доход государства в рамках его добровольного сотрудничества со следствием.

«В собственность государства передано месторождение «Каражанбас Северный», производственные параметры которого составляют 143 скважины с запасом 2,6 млн тонн нефти и 13,2 млн кубических метров газа с оценочной стоимостью 35,4 млрд тенге.

Боранбаев также передал газораспределительную компанию «Азиягаз Чунджа», которая занимается транспортировкой и реализацией товарного газа. Рыночная стоимость компании составляет порядка 14 млрд тенге.

Кроме того, в собственность государства переходит завод по производству и ремонту нефтегазового оборудования ТОО «Сервисный центр «КазТурбоРемонт» с оценочной стоимостью более 9 млрд тенге. Штатная численность работников предприятия – 740 человек», – уточнили в ведомстве.

Все эти объекты будут переданы в пользу государства.

Ранее Боранбаев возместил материальный ущерб в 14,5 млрд тенге в рамках расследования хищения денег при импорте природного газа. В рамках следствия он добровольно возвратил в собственность государства активы более чем на 90 млрд тенге. Боранбаев передал государству гостиничный комплекс Comfort Hotel Astana стоимостью свыше 1,4 млрд тенге. Его компании перечислили в Фонд поддержки инфраструктуры образования более 30 млрд тенге. В собственность государства перешли также ТРЦ, сеть фитнес-клубов, офисные помещения Боранбаева.

Напомним, в июле 2023 года судебная коллегия по уголовным делам суда города Астаны отменила приговор Кайрату Боранбаеву от 31 марта этого года. Тогда суд приговорил его к 8 годам лишения свободы.

15 сентября 2023 года апелляционная коллегия по уголовным делам суда Астаны окончательно назначила Боранбаеву 6 лет лишения свободы.