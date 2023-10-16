Кайрат Боранбаев передал государству гостиничный комплекс в Астане (видео)

В рамках добровольного сотрудничества со следствием АФМ принимает меры по возврату активов Кайрата Боранбаева в доход государства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.

Фото: booking.com

«Компании К. Боранбаева подали соответствующее заявление в комитет государственного имущества о добровольной передаче в доход государства гостиничного комплекса Comfort Hotel Astana стоимостью свыше 1,4 млрд тенге.

Гостиничный комплекс площадью более 5 тысяч квадратных метров имеет годовой оборот почти 900 млн тенге», – поделились в агентстве.

Данный объект по действующему законодательству планируется использовать в социальных целях для организации досуговых, реабилитационных и образовательных центров.

Работа по возврату активов продолжается.

Ранее Боранбаев возместил материальный ущерб в 14,5 млрд тенге в рамках расследования по эпизоду хищения средств при импорте природного газа. Позже стало известно о возврате в собственность государства активов стоимостью свыше 90 млрд тенге, включая нефтяное месторождение, газораспределительную компанию, предприятие в сфере сервиса, гостиничные и торгово-развлекательные комплексы, сеть фитнес-центров, офисные помещения и другие активы

Напомним, в июле 2023 года судебная коллегия по уголовным делам суда города Астаны отменила приговор Кайрату Боранбаеву от 31 марта этого года. Тогда суд приговорил его к 8 годам лишения свободы.

15 сентября 2023 года апелляционная коллегия по уголовным делам суда Астаны окончательно назначила Боранбаеву 6 лет лишения свободы.