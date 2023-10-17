30 млрд тенге передал Кайрат Боранбаев в Фонд поддержки инфраструктуры образования

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Компании Кайрата Боранбаева перечислили в Фонд поддержки инфраструктуры образования более 30 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК

Фото: olympic.kz

В рамках продолжающегося досудебного расследования в отношении Кайрата Боранбаева он изъявил добровольное намерение о сотрудничестве со следствием.

«Компании К. Боранбаева за счет средств, возвращенных из-за рубежа, перечислили в Фонд поддержки инфраструктуры образования свыше 66 млн долларов США, что составляет более 30 млрд тенге.

Эти деньги из фонда будут направлены на поддержку сферы образования, строительства и реконструкции школ и других учебных заведений, социальной сферы по всей стране, в соответствии с действующим законодательством (статья 52-3, Бюджетного кодекса РК)», – отметили в АФМ.

Ранее Боранбаев возместил материальный ущерб в 14,5 млрд тенге в рамках расследования хищения денег при импорте природного газа. В рамках следствия он добровольно возвратил в собственность государства активы более чем на 90 млрд тенге. Вчера сообщалось, что Боранбаев передал государству гостиничный комплекс Comfort Hotel Astana стоимостью свыше 1,4 млрд тенге.

 

 

Напомним, в июле 2023 года судебная коллегия по уголовным делам суда города Астаны отменила приговор Кайрату Боранбаеву от 31 марта этого года. Тогда суд приговорил его к 8 годам лишения свободы.

15 сентября 2023 года апелляционная коллегия по уголовным делам суда Астаны окончательно назначила Боранбаеву 6 лет лишения свободы.

#АФМ #расследование #деньги #Образование #Кайрат Боранбаев

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