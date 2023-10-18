ТРЦ, сеть фитнес-клубов, офисные помещения Боранбаева перешли государству

Скриншот с видео: пресс-служба АФМ

ТРЦ, сеть фитнес-клубов, офисные помещения Кайрата Боранбаева перешли государству, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

«Меры по возврату активов Кайрата Боранбаева в доход государства принимает агентство по финансовому мониторингу. В доход государства передаются офисные помещения, торгово-развлекательный комплекс, а также физкультурно-оздоровительная сеть. В том числе объекты стоимостью 33,75 млрд тенге, а именно здание ТРЦ «Алмалы», расположенного в «золотом квадрате» города Алматы, а также ТОО Unity Hall, которое занимается арендой и управлением недвижимостью», – сообщили в ведомстве.

По данным АФМ, площадь объекта, расположенного в бизнес-центре «Алматы Тауэрс», превышает 11 тысяч квадратных метров.

Кроме того, в пользу государства передана сеть фитнес-клубов Fitnation. Объекты находятся в Астане, Алматы и Костанае.

«Все эти объекты, в соответствии с действующим законодательством, планируется использовать в социальных целях с организацией досуговых, реабилитационных и образовательных центров. Работа по возврату активов продолжается», – добавили в АФМ.

Ранее Боранбаев возместил материальный ущерб в 14,5 млрд тенге в рамках расследования хищения денег при импорте природного газа. В рамках следствия он добровольно возвратил в собственность государства активы более чем на 90 млрд тенге. Сообщалось, что Боранбаев передал государству гостиничный комплекс Comfort Hotel Astana стоимостью свыше 1,4 млрд тенге. Вчера компании Кайрата Боранбаева перечислили в Фонд поддержки инфраструктуры образования более 30 млрд тенге.

Напомним, в июле 2023 года судебная коллегия по уголовным делам суда города Астаны отменила приговор Кайрату Боранбаеву от 31 марта этого года. Тогда суд приговорил его к 8 годам лишения свободы.

15 сентября 2023 года апелляционная коллегия по уголовным делам суда Астаны окончательно назначила Боранбаеву 6 лет лишения свободы.