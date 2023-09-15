Кайрату Боранбаеву вынесли приговор

Апелляционная коллегия по уголовным делам суда Астаны озвучила приговор в отношении Кайрата Боранбаева, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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Окончательно Боранбаеву и Наханову председатель судебной коллегии Айсулу Сламбекова назначила по 6 лет лишения свободы.

Сегодня прокуратура Астаны сообщила о том, что заключено соглашение о признании вины с Кайратом Боранбаевым и другими подсудимыми по делу о растрате денежных средств АО «КазТрансГаз» и их легализации.

Соглашение означало их согласие с наказанием в виде лишения свободы сроком на 6 лет каждому с конфискацией имущества, Жанузак Т. – 5 лет лишения свободы с пожизненным лишением всех троих права занимать должности на госслужбе.

Сегодня стало известно, какой срок лишения свободы прокурор запросил по делу Кайрата Боранбаева.

Вчера АФМ информировало о том, что Боранбаев добровольно сдаст в собственность государства активы стоимостью свыше 90 млрд тенге.