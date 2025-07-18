Премьер-министр Олжас Бектенов вручил государственные награды, присужденные Президентом Касым-Жомартом Токаевым работникам горно-металлургической отрасли в связи с профессиональным праздником – Днем металлурга, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Горно-металлургический комплекс является основой развития промышленности. За годы независимости сфера способствовала стабильному экономическому росту и укреплению социального благополучия. По итогам 2024 г. вклад в экономику страны составил 6,9%. На сегодня в отрасли занято свыше 110 тыс. человек. Их ежедневный труд обеспечивает развитие машиностроения, строительства, нефтегазовой сферы и энергетики.

Олжас Бектенов подчеркнул, что развитие металлургической отрасли остается в числе приоритетов Правительства. Проводимая работа по модернизации производства, освоению новых месторождений и внедрению современных технологий будет продолжаться.

В рамках объявленного Президентом Года рабочих профессий работникам горно-металлургического комплекса, в том числе металлургам, уделяется особое внимание. В текущем году впервые Главой государства были учреждены две новые госнаграды – почетные звания «Қазақстанның еңбек сіңірген кеншісі» и «Қазақстанның еңбек сіңірген өнеркәсіп қайраткері».

Всего в этом году отмечены свыше 600 работников горно-металлургической промышленности – передовики производства и ветераны труда по всей стране. Госнаграды вручили металлургам министр промышленности и строительства, акимы регионов в городах Астана и Алматы, областях Ұлытау и Абай, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Актюбинской и Костанайской областях.

Представители отрасли выразили благодарность Главе государства за высокую оценку их труда. Плавильщик Жезказганского медеплавильного завода ТОО «Kazakhmys Smelting» Болат Айдаболов отметил, что награда - это признание вклада всей отрасли, которая является основой экономики страны. Флотатор ТОО «Корпорация Казахмыс» Гүлбану Жумадилдина подчеркнула, что награда - результат совместной работы коллектива, поблагодарив Президента за внимание к труду металлургов.

Орден «Құрмет»:

Абылканов Нариман Толеукулович, директор РГП «Жезказганредмет», область Ұлытау.

Байсанов Сайлаубай, директор филиала РГП «НЦ КПМС РК» «ХМИ им.Ж Абишева», Карагандинская область.

Ахметов Айтуган Социалович, директор АО «Алюминий Казахстана» (ERG), Павлодарская область.

Прокопьев Сергей Леонидович, генеральный директор АО «ТНК «Казхром», Актюбинская область.

Маныч Антон Владимирович, директор ТОО «Таза Метал Технолоджис», г. Астана.

Орден «Еңбек Даңқы» III степени:

Айдаболов Болат Толыкбаевич – плавильщик Жезказганского медеплавильного завода ТОО «Kazakhmys Smelting», область Ұлытау.

Анкудинов Валерий Николаевич – инженер АО «ССГПО», Костанайская область.

Ансагаев Бактияр Кыдыралиевич – заливщик металла Карсакпайского металлургического завода филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» – ПО «Жезказаганцветмет», область Ұлытау.

Архипова Лариса Николаевна – контролер АО «ТНК Казхром», Аксуский завод ферросплавов, Павлодарская область.

Арзуметов Искандер Сайдазимович – главный инженер АО «ШалкияЦинк ЛТД», Кызылординская область.

Бекшентаев Казез Зайнулдинович – плавильщик медного завода Металлургического комплекса ТОО «Казцинк», ВКО.

Досмукаметов Канат Мухаметкаримович – генеральный директор ТОО «Solidcore Eurasia», г. Астана,

Жакашбаев Сейдахмет Сейтенович – слесарь-ремонтник сернокислотного цеха ТОО «Kazakhmys Smelting», область Ұлытау.

Оспанов Буркитбай Сарсенбекович – токарь ремонтно-механического цеха Жезказганского медеплавильного завода, область Ұлытау.

Рахимов Елхутты Батыкович – водитель автомобиля по вывозке горной массы из карьера «Жайрем» АО «ЖГОК» (Казцинк), область Ұлытау.

Тулеубаев Сериккан Адильханович – мастер подземного участка Артемьевской шахты ТОО «Востокцветмет», ВКО.

Шажденов Ердос Бейсембекович – слесарь-ремонтник дробильного цеха филиала ТОО «Корпорация «Казахмыс» - ПО «Балхашцветмет», Карагандинская область.

Шафигуллин Рамил Камилович – начальник участка конвертерного цеха АО «Qarmet», Карагандинская область.

Медаль «Ерен еңбегі үшін»:

Абуталиев Ербол Кобеевич – начальник управления ТОО «KAZ Minerals Aktogay», г. Алматы.

Айтмолдин Азат Серикболович – генеральный директор, ТОО «Industry Dynamics», г. Алматы.

Алданов Абилхан Яхшибаевич – слесарь‑ремонтник, АО «Казахстанский электролизный завод» (ERG), Павлодарская область.

Ахметов Мылтыкбай Садвакасович – ветеран труда, Карагандинская область.

Жумадилдинова Гулбану Касымовна – флотатор филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Жезказганцветмет», область Ұлытау.

Кадиров Жалгас Сейтмаханбетович – старший мастер производства АО «Qarmet», Карагандинская область.

Калимжаров Кайрат Курмангазыевич – главный технолог ТОО «Тау-Кен Алтын» г. Астана.

Капасов Жанат Сарсембекович – начальник смены ТЭЦ, АО «Qarmet», Карагандинская область.

Карыкбаев Руслан Нурланович – машинист Восточно-Казахстанского горно-обогатительного комплекса ТОО «Казцинк».

Кенбаев Жусипбек Жубатканович – аппаратчик-гидрометаллург Жезказганского медеплавильного завода ТОО «Kazakhmys Smelting», область Ұлытау.

Кожанов Оразбек Дуйсенханович – механик ЧУ «Samruk Business Academy», Кызылординская область.

Кулназаров Куанышбек Шарибекович – дробильщик, АО «Варваринское» (Solidcore Eurasia), г. Астана.

Машенов Кульшербай Кайкенович – машинист конвейера Павлодарского алюминиевого завода АО «Алюминий Казахстана», Павлодарская область.

Мукатов Булат Каирбекович – машинист тепловоза АО «Алюминий Казахстана», Костанайская область.

Мустафин Амангельды Кадырбекович – начальник участка хвостового хозяйства, ТОО «RG Gold», г. Астана.

Сактаев Марат Рамазанович, машинист экскаватора ТОО «Актюбинская медная компания», Актюбинская область.

Сатыбалдинов Куаныш Айтмагамбетович – плавильщик ферросплавов, АО «Алюминий Казахстана», Павлодарская область.

Сулейменов Серик Борангалиевич – водитель автотранспорта ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод», Актюбинская область.

Табылбаев Ануарбек Болатович – машинист электровоза шахты «Соколовская» АО «ССГПО», Костанайская область.

Усогубов Ержан Борисович – крепильщик Орловской шахты филиала ТОО «Востокцветмет», ВКО.

Шайхин Талгат – плавильщик Балхашского медеплавильного завода «ТОО «Kazakhmys Smelting», Карагандинская область.

Звание «Қазақстанның еңбек сіңірген кеншісі»:

Джамангаринов Аскар Султанович – директор рудника «Кусмурын-Акбастау», ТОО филиала «Корпорация Казахмыс», Карагандинская область.

Тогайбаев Ахат Кагирович – заливщик анодов АО «Казахстанский электролизный завод», Павлодарская область.

Звание «Қазақстанның еңбек сіңірген өнеркәсіп қайраткері»:

Айгалиев Еркебулан Муратович – плавильщик ТОО «Kazakhmys Smelting», Карагандинская область.

Жумабеков Саят Мырзаханович – аппаратчик-гидрометаллург Балхашского медеплавильного завода ТОО «Kazakhmys Smelting», Карагандинская область.

Хайрутдинов Рустам Хабибулаевич – аппаратчик-гидрометаллург Павлодарского алюминиевого завода, Павлодарская область.