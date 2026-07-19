Объем производства металлургии Казахстана достиг 19 трлн тенге

Металлургия

В отрасли работают 274 предприятия и более 200 тысяч специалистов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Металлургическая промышленность остается одной из ключевых отраслей экономики Казахстана. Она обеспечивает базовыми материалами строительство, машиностроение, энергетику, транспорт и другие стратегически важные сферы, передает Kazpravda.kz.

Сегодня на долю металлургии приходится более 40% производства в обрабатывающей промышленности страны. По итогам первого полугодия 2026 года объем производства в секторе вырос на 9,8%, достигнув 16,2 трлн тенге. По этому показателю обрабатывающая промышленность опередила горнодобывающую отрасль.

«Металлургическая промышленность является одной из системообразующих отраслей экономики. Она объединяет черную и цветную металлургию, производство ферросплавов, благородных, редких и редкоземельных металлов, а также выпуск продукции последующих переделов», - сообщили в Министерстве промышленности и строительства РК.

В ведомстве отметили, что металлургия обеспечивает значительную часть несырьевого экспорта страны и остается одним из крупнейших работодателей промышленного сектора. В Казахстане работают 274 предприятия, выпускающие сталь, ферросплавы, медь, алюминий, цинк и другую продукцию. Основные производственные мощности сосредоточены в Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской областях и области Ұлытау.

По итогам прошлого года предприятия металлургической отрасли произвели продукции на 19 трлн тенге, а индекс промышленного производства вырос на 1,2%. В черной металлургии рост составил 4,3%.

В отрасли сегодня заняты более 200 тысяч специалистов. Они обеспечивают стабильную работу предприятий, модернизацию производств и внедрение современных технологий, подчеркивают в министерстве.

#экономика #промышленность #металлурги

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