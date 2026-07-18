Ерсайын Нагаспаев вручил госнаграды металлургам Qarmet

Глава минпромышленности также ознакомился с модернизацией производства на Qarmet

Фото: Минпромышленности

В канун профессионального праздника министр промышленности и строительства Республики Казахстан Ерсайын Нагаспаев посетил предприятие АО «Qarmet», где поздравил металлургов и ветеранов отрасли, а также вручил государственные и ведомственные награды, передает Kazpravda.kz.

Глава ведомства отметил, что металлургическая отрасль остается одной из ключевых для экономики страны. Сегодня в ней занято более 200 тысяч человек, а ее вклад превышает 8% валового внутреннего продукта Казахстана.

За добросовестный труд и высокий профессионализм работники и ветераны отрасли были удостоены медалей «Еңбек ардагері», нагрудных знаков «Еңбек даңқы» I и III степеней, а также почетных грамот.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил конкретные задачи по модернизации производства, увеличению выпуска конкурентоспособной продукции и внедрению новых технологий. Вместе с тем дальнейшее развитие отрасли без профессиональных кадров невозможно. Ваш самоотверженный труд, высокая ответственность и верность профессии являются основой всех достижений», - подчеркнул Ерсайын Нагаспаев.

В ходе рабочей поездки министр ознакомился с реализацией крупных инвестиционных проектов предприятия. В частности, ему представили ход строительства коксовых батарей №8 и №9, нового литейно-прокатного комплекса по выпуску горячекатаного рулона мощностью 4 млн тонн продукции в год, а также реконструкцию общественного пространства Qarmet Park