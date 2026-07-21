Робособака помогла полицейским

В условиях большого скопления народа и пригодилась робособака, оснащенная видеокамерой, искусственным интеллектом, системой распознавания лиц и интегрированная с базами данных правоохранительных органов. Она обнаружила четырех нарушителей: двух государственных должников, злостного неплательщика алиментов и ранее судимого казахстанца, который нарушил установленное судом ограничение на пребывание вне дома. Кроме того, четвероногий полицейский помог отыскать 87 детей, потерявшихся в толпе. Всех их благополучно вернули родителям.

Отметим, что карагандинская полиция активно использует ИИ для охраны общественного порядка и снижения аварийности на дорогах.