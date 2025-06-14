Меж двух миров

Медицина
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Насихат Оркушпаева
старший корреспондент отдела общества

Врачи ННЦТО им. академика Нурлана Батпенова проводят до 40–60 операций в сутки

фото из личного архива врача

– На счет раз-два – перекладываем на кушетку, – слышатся уставшие голоса медработников, переводивших пациентку из реа­нимации в клинику паллиативной помощи.

– У нее инсульт, – перехватив мой взгляд, сказал заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Национального научного центра ортопедии и травматологии им. академика Н. Д. Батпенова, доктор медицинских наук, профессор Айдос Конкаев.

– А сколько ей лет? –интересуюсь я.

– 88 лет. Она была в реанимации 62 дня, большую часть из которых находилась на искусственной вентиляции легких. Вообще, один из критериев, обозначающих и определяющих значимость и качество деятельности реаниматологов – умение эффективно замещать жизненно важные функции организма. Это искусственное дыхание, поддержание работы сердца, нутритивная поддержка, – объясняет доктор. – Раньше, пару десятков лет назад, таким тяжелым пациентам, к сожалению, проводилось только консервативное лечение. Не было широкого спектра возможностей, лекарственных препаратов, как сейчас, да и оборудование значительно отличалось от современных аналогов.

…Айдос Кабибулатович Конкаев работает в ННЦТО более 30 лет, начав свой путь с должнос­ти медбрата. На вопрос о том, почему посвятил жизнь именно медицине, задумчиво отвечает: «Выбор был предопределен еще в школьные годы». Будучи старостой класса, руководителем комсомольской организации учебного заведения, активистом в школьном само­управлении, он всегда отличался высоким уровнем ответственнос­ти, что, безусловно, сказалось и в дальнейшем.

В отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии огромное чувство долга перед самим собой, пациентами, их родными и близкими – главная черта всех, кто вырывает жизни людей из цепких лап смерти. Ведь не зря говорят, что реанимация – это поле битвы, где ведется борьба за жизнь и здоровье людей. Победить, к сожалению, получается не всегда. По словам заведующего отделением, при выполнении порядка 10 тыс. операций в год летальность составляет 0,08%. Каждый такой случай – личная трагедия любого врача. И лишь осознание того, что в соседней палате находится человек, которому не обойтись без врачебной помощи, заставляет медиков идти дальше, усвоив жестокие уроки реальности.

Каждый день в 11 операционных залах ННЦТО 11 анестезио­логических бригад в команде с ортопедами, травматологами, нейрохирургами, общими хирургами, медсестрами и санитарами прикладывают максимум усилий во имя спасения людей.

...В оперблоке тишина, яркий свет прожекторов направлен на пациента, врачи обмениваются лишь парой фраз, то и дело поглядывая на приборы. В воздухе зависла команда «синий код» (клиническая смерть), медики экстренно прибегают к сердечно-легочной реанимации: раз-два, разряд! Писк приборов не стихает: раз-два, разряд… Ничего, тщетно... На мониторе видно, как длинная прямая линия растекается в бесконечность. Повторим еще раз: негативный сценарий – это редкость, обусловленная множест­вом причин, начиная от характера травмы или заболевания и заканчивая состоянием организма человека в целом. Вот почему врачи настоятельно рекомендуют следить за здоровьем, вовремя проходить обследования.

– В среднем за сутки в приемный покой поступают 15–20 экстренных пациентов с травмой, около 90 процентов из которых, несмотря на наличие «букета» сопутствующих заболеваний и факторов, мы берем на оперативное вмешательство. Бывают случаи, когда люди приходят к нам по самообращению, поскольку видят в нас последнюю инстанцию для получения качественной помощи. Мы не отказываем и таким. Это не самоуверенность, а желание помочь, – подчеркнул профессор.

Возможно, именно желание быть полезным, принимать решения и играть значимую роль в лечении пациентов способствовали тому, что Айдос Каби­булатович – отличник здравоохранения, лауреат научной премии Министерства науки и высшего образования – в числе светил отечественной медицины. Ни капли не умаляя роли коллег-медиков, он говорит, что реанимация – это место, где любые решения принимаются чуть ли не молниеносно. Здесь важны характер, холодный ум, золотые руки, огромный багаж знаний, ну и, конечно, человечность. Без нее врачу – никуда.

В нелегкой, но жизненно необходимой сфере не обойтись и без завидной преданности. Иначе как объяснить, что восьмичасовой рабочий день нередко перетекает в девяти-десятичасовой, а то и вов­се в суточное дежурство. Может, поэтому в медицину приходят по призванию?

– Обычно рабочий день начинается с утреннего обхода. В палатах интенсивной терапии у нас получают лечение 10–12 пациентов. Это те, кто находится в тяжелом состоянии и перенес высокотравматичные ортопедические или травматологические операции, а также пациенты в критическом состоянии, с массивной кровопотерей, в шоковом состоянии. В ходе осмотра больных определяем дальнейшую тактику действий в отношении каждого. После – врачебная планерка, на которой обсуждается анестезиологическая часть работы. Бывают случаи, когда мы не сразу берем пациента на операцию, а дообследуем его (чаще это касается плановых пациентов). Не обходится наш день и без заключительного обхода, а также проведения дистанционных совещаний с коллегами из регионов. Телемедицина уже давно стала значимой частью нашего центра, – рассказывает нам о своей работе доктор, коротко взглянув на часы.

Это, казалось бы, незначительное движение говорит о самом важном – необходимости быть с пациентами, перенесшими хирургические вмешательства. В сутки здесь выполняются 40–50 операций, а в день нашей встречи их было запланировано почти 60. И это пока рекордный показатель за последние несколько лет.

В преддверии Дня медицинского работника Айдос Кабибулатович Конкаев, обращаясь к коллегам, напомнил, что врачи – не боги, но от них зависит многое. Он призвал медиков не бояться ответственности и коллегиально подходить к лечению:

– Тем, кто посвятил жизнь благородной медицинской профессии, желаю успешной работы, активнее применять современные методики диагностики и лечения. Необходимо постоянно оттачивать полученные знания и навыки. Чувство локтя, взаимоподдержка коллег позволяют справляться с самыми сложными ситуациями, принимать быстрые и точные решения, чувствовать себя уверенно даже в крити­ческие моменты.

#медицина #анестезиолог #Айдос Конкаев

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