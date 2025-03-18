Между нами тает снег

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Валентина Мелехова

Обильное таяние снега началось в Костанайской области. Первые случаи подтоплений зафиксированы в южной части региона.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Житикаринском районе зафиксирован перелив воды через автодорогу республиканского значения KZ10-05 «Подъезд к селу Мариновка» на 9-м километре. Перелив протяженностью 40 м и высотой 10 см произошел в нейтральной зоне между Республикой Казахстан и Российской Федерацией на реке Желкуар. В ДЧС области отмечают, что это сезонное явление наблюдается ежегодно и происходит из-за отсутствия в этой местности мостового перехода. При этом угрозы затопления населенных пунктов пока нет, сейчас на месте круглосуточно дежурят спасатели. На участке установлены сигнальные столбы, предупреждающие водителей о возможных рисках.

#паводок #Костанай #дороги

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