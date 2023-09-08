Между прошлым и будущим

Если приближаться к месту проведения фестиваля не с цент­рального входа, а со стороны самих курганов, благо попасть на территорию заповедника несложно практически с любой его части – правда, придется пройтись по тропинкам пешком, если, конечно, ты не всадник на лошади, – то поначалу оказываешься вместо закоулков пригорода сразу в бескрайней степи. Высокая трава и неровности ландшафта крадут от взгляда прохожего забор, и даже верхняя часть города скрыта пеленой облаков или дымкой смога, над которой сразу же возвышаются горы Заилийского Алатау. Сверху на тебя смотрят трехглавый Талгар, Большой Алматинский, пик Абая и те, что попроще. И вот ты выходишь за ближайший к цент­ральному входу курган, а перед тобой белоснежными зефирками, словно на блюде, несколько десятков юрт, украшенных пест­рыми разноцветными лентами, флагами и аллеей вполне себе средневековых знамен.

Археологический парк уже сам по себе является местом сакральным. История некрополя насчитывает свыше 2,5 тыс. лет, наиболее древние курганы историки относят к VI веку до нашей эры. Уникален исторический комп­лекс как своими масштабами – его площадь 430 га, здесь можно насчитать 47 сакских и уйсуньских курганов, достигаю­щих высоты 14 метров и диа­метром более 100 метров, так и расположением – это единственный памятник эпохи раннего железного века, расположенный на территории Алатауского райо­на города Алматы. Казалось бы, близость к современной цивилизации должна была оставить на нем свой отпечаток, но нет.

Приближаясь все ближе к этноаулу, будто разбитому к великому ханскому празднику, проявляются чередой традиционные казахские качели алтыбакан, на которых уже лихо парят в воздухе девушки в национальных одеждах и городская ребятня в бриджах и модных темных очках. С одной стороны – загон с лошадьми и верблюдами, с другой – ряд больших мишеней для лучников. Погружаясь все глубже, ты оказываешься сразу в суете по-настоящему восточного базара из сказки. На импровизированных арбах и повозках разложены диковинные современному взгляду товары, а по рядам даже и непонятно кого больше – батыров из эпоса или обычных горожан и туристов.

– Мы – конные лучники из Дагестана, – рассказывает Гарун Саидов, на вид статный горец, сошедший со страниц «Героев нашего времени», с таким же острым, слегка колючим взглядом из-под черной папахи, в черкеске и узких сапогах из сыромятной кожи. – Будем выступать и постараемся показать, что подготовлены не хуже ваших батыров. Как у нас говорят, «ковер покажет лучших».

Далее Гарун уточняет, что горячие кавказские парни всегда хотят выиграть – стремятся к победе. Но уже через мгновение на его лице сияет улыбка, и он утверждает, что для участников из его команды пребывание на фестивале – это больше спорт. А еще он стремится узнать больше братьев из других народов, бывал на состязаниях в Турции. Теперь рад побывать в Казахстане.

Слегка нелепо в этой сказке выглядит сцена с современной акустикой по бокам и софитами на рампе. Ведущие в микрофон уже раздают распоряжения о подготовке к параду и последующей вслед за ним чередой зрелищных представлений. К началу праздника на трибунах и под шатром уже нет свободных мест. Зрители жмутся ближе к ограждению по обеим сторонам импровизированного места для будущего ристалища. Как сообщат позже организаторы, праздник, приуроченный ко Дню города, в рамках проекта «Алматы – культурная и туристическая столица Шанхайской организации сотрудничества», посетили более 10 тыс. зрителей. Для них организаторы подготовили автобусные маршруты на все дни фестиваля.

...В самом этноауле по-прежнему многолюдно. Кто-то томится в ожидании первой порции плова у казана. Много зрителей у помоста, на котором юные борцы состязаются в ловкости. Лучникам у мишеней, похоже, тоже есть чем заняться. После инструктажа мергены приступают к демонстрации своего мастерства.

– Я из Норвегии, – делится свои­ми впечатлениями Нильс Калланд. – Приезжал сюда к родственникам жены и на фестиваль попал совершенно случайно. Сегодня уже улетаю обратно. Для меня оказаться здесь – это не путешествие в какое-то прошлое. Это какой-то сюр. Я как будто оказался на другой планете. Как в «Звездных войнах». С одной стороны – копья, луки и стрелы, диковинные одежды, меха. Огромные собаки ростом с медведя, орлы на руках у своих хозяев сидят. Я даже уточнил: настоящие ли они? С другой стороны – дроны над головой летают, дизельгенераторы рычат, между строениями парни в шортах и с дредами на электрических дос­ках по бездорожью катаются. Полицейские следят за порядком. Здесь красиво, зрелищно и вкусно! Не хватает юного Люка Скайуокера с плазменным мечом. Вот не смог удержаться – какую-то «гравицапу» купил у вон того дядьки с молотом.

Дядькой с молотом оказался Абдулла Наурызбаев, художник-ремесленник из Шымкента.

– Я работал в художественных мастерских, сейчас на пенсии, дома делаю различные поделки из труб и всяких других подручных материалов, – рассказывает кузнец Абдулла. – Ремесло кормит на пенсии, приглашают на выставки. Например, в Отраре, кроме того, что продал часть своих изделий, получил еще Гран-при. В конце сентября в Узбекистан приглашают. Не жалуюсь. Мне нравится создавать что-то. Сюда привез свой горн, ребята попросили на сцену поставить в качестве декорации под старину. Вот эти путы для коня – работа моего деда. Здесь тоже буду ковать, показывать мастер-классы. Вот такие колокольчики недорогие туристы хорошо берут (показывает такую же «гравицапу», что приобрел гость из Норвегии).

Рядом с мастером – причудливый станок с молотом на электроприводе с ременной передачей, который художник тоже сделал для себя собственноручно.

Бой барабанов над головами оглашает начало парада. Одни за другими перед зрителями демонстрируют свои навыки и мастерство спортсмены из более чем десяти стран: Азербайджана, Турции, Венгрии, Малайзии, Башкортостана, Дагестана, Чувашии, Алтая, Бурятии, Узбекистана и Кыргызстана. Это не считая участников из различных уголков Казахстана. Уже позже посетители фестиваля придут к мнению, что джигитовка кыргызов оказалась выше всяких похвал. А выступление венгров вызвало попросту всеобщее ликование.

«Нас пригласили на ваш фес­тиваль, мы привезли каскадеров и лучников, – еще до начала грандиозного шоу рассказал нам Куанбек Эсмухамбетов, вице-президент федерации лучников и президент конной федерации кыргызской команды, которая стала одним из признанных фаворитов международного этнофес­тиваля «Ұлы дала – көшпенділер әлемі!». – У нас 31 августа были скачки, в ночь выехали сюда, приехали уставшие, нас встретили, хорошо заселили. Мы во многие страны ездим. Участников из Чувашии, Турции и многих других стран знаем в лицо, эти люди уже нам как братья. Казахи бывают у нас, мы – у них. На Играх кочевников я был главным судьей по лучной стрельбе. Нередко вместе с казахскими участниками проводим хорошие мероприятия. Я рад, что приехал, солнце приятное, у людей хорошее настроение. Дай бог, на следующий год в Казахстане пройдут Всемирные игры кочевников. Мы будем рады и поделиться опытом, и принять участие в них. В том, что Казах­стан сможет наилучшим образом провести такое событие на своей земле, мы не сомневаемся.

...Конные поединки с копьями, пешие сражения – иной раз казалось, что участники не имитируют бой, а реально сражаются. Между тем музыкальная и хорео­графическая программы не уступали в качестве и зрелищности показательным выступлениям спортсменов-участников: горловое пение, песни погонщиков, яркие танцы в сопровож­дении живых музыкальных инструментов, с учетом того, что активности практически не прекращались на протяжении двух дней фестиваля.

Помимо показательной и концертной программ гости фестиваля смогли своими глазами увидеть, как смельчаки ловят и объезжают дикую лошадь. Во время приготовления кумыса и шубата – национальных напитков казахского народа – желающие могли сами взбивать свежее молоко в специальной посуде, «протестировать» жернова для приготовления традиционных продуктов питания кочевников Великой степи.

На площадке для ремесленников можно было не только посмотреть на процесс взбивания шерсти, получения пряжи веретеном, валяния войлока, изготовления конской упряжи, утвари и других предметов домашнего обихода номадов, но и самим принять в этом непосредственное участие.

Не оставляли посетителей без зрелищ и артисты театра «Жас сахна», предлагая всем желающим оценить песенные поединки молодых талантов, попробовать свои силы в различных национальных играх и конкурсах.

Детская площадка подарила маленьким зрителям возможность самим собрать и разобрать миниатюрную юрту. Также малыши могли насладиться игрой театра кукол, уроками живописи и прикладного искусства.

А как же итоги? В состязании кокпар победила команда «Алатау» из села Узынагаш Жамбылского района Алматинской области (руководитель – Ержан Калабаев, тренер – Самат Жұмабекұлы).

В состязании всадников «Аударыспақ» первое место занял Турар Муратулы (Алматинская область, Нарынкольский район), второе место – Ергали Багжан, третье место – Сұлтанбек Сәрсенбай.

В конной игре «Теңге ілу» первого места удос­тоен Маргулан Сантасбек (Алматинская область, Енбекшиказахский район), второе место – у Азата Максута, третье – у Эльдара Бердикожи.

В армрестлинге первое завоевал Ислам Нурманов, второе – Заманбек Кежденбек, третье – Фурхат Мырзамов.

В традиционной стрельбе из лука первое место занял Марат Бексултан (Казахстан), второе – Руслан Ногайбай (Кыргызстан), третье место – Ынтымак Муродилулы (Кыргызстан).

В стрельбе в щит непревзойденной оказалась Асель Садырова (Кыргызстан), второе место у Мадины Бейсембаевой (Казах­стан), третье – у Сиюты Айбеккызы (Кыргызстан).

В стрельбе в щит с лошади среди мужчин первое место занял Руслан Ногайбай (Кыргызстан), второе – Бакыт Токтоматов (Кыргызстан), третье – Ынтымак Мурадилулы (Кыргызстан).

В стрельбе в щит с лошади среди женщин первое место присуждено Татыне Ананкуловой (Кыргызстан), второе – Седеп Торегелдиевой (Кыргызстан), третье – Норсиани Бинти (Малайзия).