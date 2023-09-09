Международный саммит по этноспорту состоялся в Хиве

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В международном мероприятии приняли участие правительственные чиновники, представители федераций и ученые из более чем 60 стран, а также 24 представителя учреждений, которые в настоящее время поддерживают свою деятельность в рамках  Всемирной конфедерации этноспорта. 

Также, в работе саммита приняли участие по специальному приглашению президента Всемирной конфедерации этноспорта Нажмеддина Билала Эрдогана и Министра Молодежной политики и спорта Республики Узбекистан Адхама Икрамова вице-министр Туризма и спорта РК Сарсен Куранбек и президент Ассоциации национальных видов спорта РК Исламбек Салжанов.

В рамках саммита состоялись такие важные мероприятия как, Министерская коллегия высокого уровня,  фестиваль этноспорта и VI встреча членов Всемирной конфедерации этноспорта.  

На полях саммита были озвучены конкретные предложения  по развитию национальных видов спорта.

Президент Ассоциации национальных видов спорта РК Исламбек Салжанов выступил с докладом и пригласил представителей всех государств-участников мероприятия на V Всемирные игры кочевников, а также озвучил ряд важных вопросов: 

«Если опираться на мировой опыт, то для того, чтобы поднять тот или иной вид спорта на высокий уровень, прежде всего необходимо выработать для всех участников общие правила и строго придерживаться их.  Без этого ни один вид спорта не будет развиваться должным образом.

Поэтому,  всем тюркоязычным государствам очень важно установить  общие правила для национальных видов спорта и сформировать по ним четкую нормативную базу. После этого, в будущем, мы могли бы сконцентрироваться на задаче по включению в программу Олимпийских игр одного вида из национального спорта. Это было бы нашей общей победой.  

Поэтому я надеюсь, что все государства-члены Всемирной конфедерации этноспорта общими усилиями достигнут этих целей» - заявил президент Ассоциации национальных видов спорта РК Исламбек Салжанов.

На данный момент членами Всемирной конфедерации этноспорта являются 16 стран - Казахстан, Кыргызстан, Турция,  Азербайджан,  Монголия, Венгрия, Грузия, Россия, Аргентина, Япония, Мексика, Польша, Катар, Румыния, Тунис,  Литва.

#сотрудничество #Спорт #этноспорт

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