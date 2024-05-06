Министр обороны вручил ордена и медали военнослужащим Вооруженных сил

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Айман Аманжолова
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Руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков поздравил личный состав с профессиональным праздником – Днем защитника Отечества, вручил государственные и ведомственные награды

фото: пресс служба МО РК

В мероприятии приняли участие руководящий состав оборонного ведомства, главнокомандующие видами Вооруженных сил, командующие родами войск, командиры войсковых частей, военнослужащие и гражданский персонал.

Министр обороны отметил важность миссии Вооруженных сил по защите независимости и территориальной целостности страны.

«Успешность выполнения этой задачи зависит от профессиональной выучки, слаженности и боевого духа всех армейских подразделений. В сложное для страны время военнослужащие были на переднем крае борьбы с природной стихией, эвакуировали пострадавших, доставляли грузы, сооружали дамбы. Мы еще раз доказали, что армия – надежная опора для страны и народа», – подчеркнул генерал-полковник Руслан Жаксылыков.   

В торжественной обстановке за самоотверженное служение и безупречное выполнение поставленных задач министр обороны вручил государственные награды военнослужащим.

В целом за значительный вклад в повышение боевой готовности армии и обеспечение обороноспособности страны Указом Президента было награждено 29 человек. Десять из них получили ордена, семнадцать – медаль «Жауынгерлік ерлігі үшін» и два – «Ерен еңбегі үшін».

Ордена «Даңқ» I степени удостоился первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-лейтенант Султан Камалетдинов, ордена «Даңқ» ІІ степени – командир войсковой части генерал-майор Канатай Далматов.

Орден «Айбын» ІІ степени был вручен командиру войсковой части 30212 полковнику Сабиту Уркинбаеву, заместителю командующего Десантно-штурмовыми войсками полковнику Нурмахану Худайбергенову, первому заместителю командира войсковой части 32039 полковнику Ұлықбеку Сақу, начальнику Центра миротворческих операций полковнику Бауыржану Нигметуллину и командиру войсковой части 10228 подполковнику Гани Сейдазимову.

Государственной награды – ордена «Айбын» ІІІ степени удостоился заместитель начальника управления по работе с сержантским составом Генштаба Вооруженных сил РК мастер-сержант Болат Жайсанбаев и инструктор-сержант Центра миротворческих операций сержант первого класса Нурлан Айтимов. Орденом «Құрмет» награжден генеральный директор РГКП «Военно-техническая школа Министерства обороны РК» генерал-майор в отставке Адылбек Алдабергенов.

Указом Президента «О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов» воинское звание «генерал-лейтенант» получил заместитель министра обороны Каныш Абубакиров, «генерал-лейтенант авиации» – главнокомандующий Силами воздушной обороны Даурен Косанов.

Звания «генерал-майор» удостоились начальники Военного института Сухопутных войск Бауыржан Ибатулин и Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи Кайрат Даутов, командующий войсками РгК «Астана» Ержан Ибраев. Воинское звание «генерал-майор авиации» присвоено также заместителю главнокомандующего Силами воздушной обороны Ержану Нильдибаеву.

Кроме того, приказом министра обороны 39 военнослужащих награждены ведомственной наградой – медалью «Ел қорғаны». 31 солдат срочной службы, отличившихся в период противопаводковых мероприятий, получил нагрудный знак «Қазақстан Республикасы Қарулык үштерінің үздігі».

За образцовую службу и добросовестное исполнение служебных обязанностей приказом руководителя оборонного ведомства 60-ти защитникам Отечества было присвоено звание досрочно.

#звание #оборона #орден #МОРК #ВСРК

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