Министры обороны Казахстана и Таджикистана провели двустороннюю встречу
330
Айман Аманжолова
В Астану прибыла военная делегация под руководством министра обороны Республики Таджикистан генерал-полковника Шерали Мирзо
По прибытии руководитель оборонного ведомства Таджикистана в сопровождении роты почетного караула возложил венок к монументу «Отан қорғаушылар».
В Министерстве обороны РК состоялась встреча министров обороны Казахстана генерал-полковника Руслана Жаксылыкова и Таджикистана генерал-полковника Шерали Мирзо.
В расширенном формате стороны обсудили текущее состояние отношений двух стран в военной сфере.
Программой визита предусмотрено посещение делегацией Национального университета обороны РК, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса Казахстана в городах Астана и Алматы.