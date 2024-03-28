Министры обороны Казахстана и Таджикистана провели двустороннюю встречу

В Астану прибыла военная делегация под руководством министра обороны Республики Таджикистан генерал-полковника Шерали Мирзо

фото: пресс служба МО РК

По прибытии руководитель оборонного ведомства Таджикистана в сопровождении роты почетного караула возложил венок к монументу «Отан қорғаушылар».

В Министерстве обороны РК состоялась встреча министров обороны Казахстана генерал-полковника Руслана Жаксылыкова и Таджикистана генерал-полковника Шерали Мирзо.

В расширенном формате стороны обсудили текущее состояние отношений двух стран в военной сфере.

Программой визита предусмотрено посещение делегацией Национального университета обороны РК, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса Казахстана в городах Астана и Алматы.