Мирная миссия военного врача Шолпан Майтановой

Профессия врача – особенная, она не знает выходных, требует большой самоотдачи и огромной выдержки. У военного врача помимо основного функционала есть еще много других обязанностей, связанных с воинской службой

Надо быть всегда в хорошей физической и психологической форме, владеть оружием, участвовать во всех мероприятиях боевой подготовки. Ну а если этот врач женщина, то ее миссия на этом не заканчивается. Так, у отличника здравоохранения Республики Казахстан преподавателя Центра военной медицины отдела подготовки медицинского состава специалистов госпитального звена полковника запаса Шолпан Майтановой сын и три дочери. Сегодня они уже взрослые, причем двое из них служат в Вооруженных силах. И конечно же, примером для них является мама, которую отличают невероятное трудолюбие и любовь к избранному делу.

Путь Шолпан Турсынбековны в профессию военного врача начинался с учебы на педиатрическом факультетеАлматинского государственного медицинского университета. Из вуза Шолпан Майтанова выпустилась лейтенантом медицинской службы запаса. Затем была интернатура, работа участковым педиатром в поликлинике № 6 г. Алматы и в лаборатории гриппа Казахского научного центра гигиены и эпидемиологии.

Наработанный опыт Шолпан Турсынбековны был востребован в армии, куда она в звании капитана запаса призвалась в 1998 году. До 2012 года служила в Санитарно-эпидемиологическом центре Вооруженных сил РК, где была старшим врачом-специалистом гигиенического отдела и начальником информационно-аналитического отдела.Возможно, для кого-то – это сплошная рутина, связанная с оформлением бумаг, но для человека, понимающего важность обнаружения источника заражения – это, можно сказать, процесс очень увлекательный. Провести расследование эпидемиологической вспышки, найти причину и исключить распространение опасной инфекции, считает Шолпан Турсынбековна, чрезвычайно важно, тем более в армейском коллективе.

В течение двух лет руководила поликлиническим отделением Военно-клинического госпиталя г. Алматы. С 2014 года проходит службу в Центре военной медицины. Здесь она занимала различные должности. Была начальником учебно-методического отдела, заместителем начальника Центра военной медицины – начальником управления подготовки медицинского состава. Шолпан Турсынбековна признается, что деятельность, связанная с подготовкой специалистов медицинского звена и парамедиков, очень ответственна и в то же время интересна. Ведь она связана с изучением международных стандартов оказания медицинской помощи и освоением программ сотрудничества с разными странами.

Смысл своей деятельности она видит в том, что подготовленный во всех отношениях специалист всегда будет действовать профессионально и оперативно. Грамотная оценка состояния раненого, принятие неотложных мер, подготовка и организация его эвакуации в медицинское учреждение может спасти человеческую жизнь.

Поэтому к вопросам подготовки медицинского персонала и к повышению квалификации кадров Шолпан Турсынбековна относится всесторонне и основательно. С большим интересом она продолжает участвовать в международных курсах по обнаружению эпидемиологических вспышек.

В период деятельности в центре она подтвердила статус международного инструктора курса ITLS, связанного с оказанием помощи при травмах. Ее добросовестный труд отмечен медалями «Еренеңбегіүшін», «Ел қорғаны» I степени, нагрудным знаком «Денсаулықсақтауісініңүздігі» и другими ведомственными наградами.