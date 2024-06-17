Мирная миссия военного врача Шолпан Майтановой

Статьи
135

Профессия врача – особенная, она не знает выходных, требует большой самоотдачи и огромной выдержки. У военного врача помимо основного функционала есть еще много других обязанностей, связанных с воинской службой

Надо быть всегда в хорошей физической и психологической форме, владеть оружием, участвовать во всех мероприятиях боевой подготовки. Ну а если этот врач женщина, то ее миссия на этом не заканчивается. Так, у отличника здравоохранения Республики Казахстан преподавателя Центра военной медицины отдела подготовки медицинского состава специалистов госпитального звена полковника запаса Шолпан Майтановой сын и три дочери. Сегодня они уже взрослые, причем двое из них служат в Вооруженных силах. И конечно же, примером для них является мама, которую отличают невероятное трудолюбие и любовь к избранному делу.

Путь Шолпан Турсынбековны в профессию военного врача начинался с учебы на педиатрическом факультетеАлматинского государственного медицинского университета. Из вуза Шолпан Майтанова выпустилась лейтенантом медицинской службы запаса. Затем была интернатура, работа участковым педиатром в поликлинике № 6 г. Алматы и в лаборатории гриппа Казахского научного центра гигиены и эпидемиологии.

Наработанный опыт Шолпан Турсынбековны был востребован в армии, куда она в звании капитана запаса призвалась в 1998 году. До 2012 года служила в Санитарно-эпидемиологическом центре Вооруженных сил РК, где была старшим врачом-специалистом гигиенического отдела и начальником информационно-аналитического отдела.Возможно, для кого-то – это сплошная рутина, связанная с оформлением бумаг, но для человека, понимающего важность обнаружения источника заражения – это, можно сказать, процесс очень увлекательный. Провести расследование эпидемиологической вспышки, найти причину и исключить распространение опасной инфекции, считает Шолпан Турсынбековна,  чрезвычайно важно, тем более в армейском коллективе.

В течение двух лет руководила поликлиническим отделением Военно-клинического госпиталя г. Алматы. С 2014 года проходит службу в Центре военной медицины. Здесь она занимала различные должности. Была начальником учебно-методического отдела, заместителем начальника Центра военной медицины – начальником управления подготовки медицинского состава. Шолпан Турсынбековна признается, что деятельность, связанная с подготовкой специалистов медицинского звена и парамедиков, очень ответственна и в то же время интересна. Ведь она связана с изучением международных стандартов оказания медицинской помощи и освоением программ сотрудничества с разными странами.

Смысл своей деятельности она видит в том, что подготовленный во всех отношениях специалист всегда будет действовать профессионально и оперативно. Грамотная оценка состояния раненого, принятие неотложных мер, подготовка и организация его эвакуации в медицинское учреждение может спасти человеческую жизнь.

Поэтому к вопросам подготовки медицинского персонала и к повышению квалификации кадров Шолпан Турсынбековна относится всесторонне и основательно. С большим интересом она продолжает участвовать в международных курсах по обнаружению эпидемиологических вспышек.

В период деятельности в центре она подтвердила статус международного инструктора курса ITLS, связанного с оказанием помощи при травмах. Ее добросовестный труд отмечен медалями «Еренеңбегіүшін», «Ел қорғаны» I степени, нагрудным знаком «Денсаулықсақтауісініңүздігі» и другими ведомственными наградами.

#миссия #врач #военныйврач

Популярное

Все
Общежитие горело в Астане
Сеть нарколабораторий накрыли в четырех регионах страны
В Китае запустили дорогу, где поезда будут ездить со скоростью 350 км/ч
Казахстанка через суд отвоевала деньги от пособника мошенника
ИИН родственников добавят в личные дела госслужащих
Илон Маск: В будущем у людей вместо телефонов будут мозговые импланты
Суд над избившим в Караганде водителя скорой помощи проведут в прямом эфире
Экс-гендиректор «Астана-Зеленстрой» подозревается в коррупции
14 паломников погибли во время хаджа в Саудовской Аравии
В Астане гвардейцы вытащили из реки тонущего подростка
Главу спиртзавода подозревают в даче взятки за покровительство в Шымкенте
Более тысячи человек эвакуировали в Лос-Анджелесе из-за лесных пожаров
Мирная миссия военного врача Шолпан Майтановой
Участок по проспекту Кабанбай батыра закрыли в Астане до 18 июня
Балетная труппа театра «Астана Опера» отправится на гастроли в Словению
Глава ветинспекции незаконно использовал госимущество в Алматы
Преодоление. Пять лет созидания
Больше половины инвестпроектов по строительству молочно-товарных ферм в Костанайской области на грани срыва
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Универсиада по геологии впервые проводится в Казахстане
Спасибо дедушке! Анель Пимичева уверена, что казахский язык лучше учить через песни
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Признать БВУ соучастниками мошеннических схем предлагают юристы
Твой успех в твоих руках. Так считает житель Аральска Жансерик Нысанбаев, который сумел воплотить мечту в жизнь
Президент подписал поправки в Кодекс об административных правонарушениях
В Шымкенте можно запросто остаться без земли и компенсации
Президент Республики Корея Юн Сок Ёль: Мы нацелены на дальнейшее укрепление стратегического партнерства с Казахстаном
Требования к производству органической продукции утвердили в Казахстане
Токаеву показали проект по открытию футбольной академии «Атлетико Мадрид»
Владельцы баз отдыха на Бухтарминском водохранилище пришли в замешательство от новых требований коммунальщиков
Более тысячи семей подали заявки на участие в конкурсе «Мерейлі отбасы»
Казахстан и Россия рассматривают возможность увеличения количества авиарейсов
Семейный психолог, руководитель психологического центра и НПО «Мое возрождение» Альвина ЮСУПОВА говорит о том, как сохранить семью
Проект Европейского Союза доверили казахстанскому Центру педагогического мастерства
В микрорайоне «Бірлік» поселятся до 3 000 человек
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии

Читайте также

Точки роста на карте страны
В Конаеве открылся летний лагерь для особенных детей
В спорте нет границ
Уникальный музей боевой техники открылся в Конаеве

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]