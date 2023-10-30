Мирный атом спасает жизни

Общество
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Флора Левина, Семей

В Центре ядерной медицины и онкологии началось производство нового радиофармпрепарата с.

фото пресс-службы Центра ядерной медицины и онкологии г. Семея

Центр ядерной медицины и онкологии расширяет возможности по исследованию костно-суставной сис­темы – в работу отделения радиоизотопной диагностики внедряется современный и высокотехнологичный метод, позволяющий эффективно выявлять костные метастазы, дегенеративные заболевания, воспалительные процессы, дифференцировать доброкачест­венные и злокачест­венные изменения в костях.

Исследования проводятся с применением нового для центра фармпрепарата на основе натрий-фтора на аппаратах позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией. Такой подход позволяет добиться более точных результатов в сравнении с той же сцинтиграфией скелета. При этом время диагностики сокращается боле чем в три раза, что особенно важно для людей, страдающих от сильных болевых синдромов, которые не могут переносить длительные обследования.

– Необходимый для исследования фармпрепарат производится на собственном оборудовании – циклотроне, все этапы исследования также полностью осуществляются на базе нашего центра. Это, безус­ловно, новый этап развития ядерной медицины, ведь на сегодняшний день по Казах­стану наряду с нашим центром подобные исследования проводятся лишь в двух клиниках Астаны. В нашей области подобные исследования запус­каются впервые, – рассказал пресс-секретарь Центра ядерной медицины и онкологии Семея Жандос Касенов.

По словам специалистов, правильная, эффективная и точная диагностика – один из главных элементов, оказывающих прямое влияние на идентификацию заболевания, определение наиболее эффективной тактики лечения, а значит, и на выздоровление, благополучие пациента.

– Символично, что старт производства нового радио­фармпрепарата F18-NaF и проведение исследований на его основе совпали с важной для страны датой – празднованием Дня Республики. И это не случайно, ведь развитие и применение мирного атома сегодня является таким же знаковым событием, новым этапом в развитии медицины, способным спасти тысячи жизней, – отметил Жандос Касенов.

#медицина #онкология #разработки #ядерная медицина #F18-NaF

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