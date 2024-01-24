Эксперты ПРООН поделятся опытом с Казахстаном в сфере креативной индустрии

Министр культуры и информации Аида Балаева встретилась с заместителем регионального директора ПРООН в Европе и Центральной Азии Ником Хартманом, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Минкультуры РК

По информации ведомства, в ходе встречи стороны обсудили вопросы развития креативных индустрий и гендерной политики.

— Глава государства поручил разработать комплекс мер по поддержке креативной индустрии, в том числе по формированию центров креативной индустрии в каждом областном центре и крупном городе, оказанию помощи участникам по вопросам коммерциализации продукции. С учётом международного опыта нам необходимо сформировать казахстанскую национальную модель, направленную на развитие данной сферы, — сказала министр.

Стоит отметить, что министерство приступило к новому этапу развития данной сферы. Принято постановление правительства РК, согласно которому 40 видов экономической деятельности креативных индустрий освобождается от уплаты всех видов налогов (КПН, ИПН, НДС) и будет платить единый налог – 2-4% для ИП, 8% для ТОО. Смягчение налогообложения коснется сферы производства и постпродакшна кино, звукозаписи и издания музыкальных произведений, театрального и музейного искусства, архитектуры и дизайна, ремесленничества и производства сувенирной продукции.

Разработан законопроект по вопросам поддержки сферы креативных индустрий, планируется создание корпоративного фонда, задачами которого является поиск и поддержка талантов, развитие инфраструктуры, содействие экспорту и коммерциализации продуктов, результатов интеллектуальной деятельности.

В свою очередь заместитель регионального директора ПРООН в Европе и Центральной Азии Ник Хартман выразил готовность поддержать Казахстан в реализации и коллаборации международных проектов, а также предоставлении экспертной поддержки.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся реализации совместных проектов по проведению глубинных исследований с использованием современных методов и технологий, привлечения международных экспертов для проведения воркшопов с участием международных «креативщиков», обмена опытом и обучения казахстанских представителей креативных индустрий за рубежом.

—Мы полагаем, что Казахстан станет международной площадкой и центром притяжения талантов в сфере креативных индустрий в Центральной Азии и заинтересованы в реализации и коллаборации международных проектов, — подчеркнула министр.

Кроме того, Аида Балаева и Ник Хартман обсудили вопросы, касающиеся обеспечения прав женщин, расширения их возможностей.

В министерстве добавили, что с 2023 года министерство определено ответственным органом по вопросам гендерной политики в рамках сотрудничества с Организацией экономического сотрудничества и развития. Ведомством ведется мониторинг исполнения концепции семейной и гендерной политики в РК до 2030 года.

Впервые в СНГ с октября 2023 года МКИ реализуется программа сертификации по достижению гендерного равенства в государственных учреждениях, в рамках которой ПРООН обучает сотрудников министерства основам гендерного равенства, гендерно-чувствительной политики и составлению бюджета.

Также в пресс-службе Минкультуры проинформировали, что для повышения лидерского потенциала и политической активности женщин и девушек в регионах в 2022 году запущена информационно-образовательная программа «Томирис», в 2023-м разработана концепция программы. В общей сложности, обучено 416 женщин.

В завершении встречи стороны договорились о разработке совместного плана действий в сфере развития креативных индустрий между МКИ и ПРООН.